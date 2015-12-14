内地香港A+H股股价对比表--12月14日

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
12月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:37时，1 港元=0.83325人民币)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为46.94%，高于上交易日收盘的42.60%。
公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价
深物业 (000011.SZ) (200011.SZ) 14.34 8.22 2.09
南玻 (000012.SZ) (200012.SZ) 11.41 6.85 2.00
深康佳 (000016.SZ) (200016.SZ) 7.27 4.25 2.05
ST中华 (000017.SZ) (200017.SZ) 14.31 6.61 2.60
ST中冠 (000018.SZ) (200018.SZ) 35.41 16.17 2.63
深深宝 (000019.SZ) (200019.SZ) 16.98 10.33 1.97
深华发 (000020.SZ) (200020.SZ) 26.90 9.35 3.45
深赤湾 (000022.SZ) (200022.SZ) 18.92 16.28 1.39
特力 (000025.SZ) (200025.SZ) 92.42 16.88 6.57
飞亚达 (000026.SZ) (200026.SZ) 16.57 9.42 2.11
一致药业 (000028.SZ) (200028.SZ) 66.15 39.82 1.99
深深房 (000029.SZ) (200029.SZ) 13.57 7.16 2.27
ST盛润 (000030.SZ) (200030.SZ) 9.14 7.05 1.56
深南电 (000037.SZ) (200037.SZ) 12.80 6.27 2.45
深纺织 (000045.SZ) (200045.SZ) 14.08 8.63 1.96
方大集团 (000055.SZ) (200055.SZ) 10.94 6.98 1.88
深国商 (000056.SZ) (200056.SZ) 27.40 11.39 2.89
深赛格 (000058.SZ) (200058.SZ) 11.85 5.60 2.54
宝石 (000413.SZ) (200413.SZ) 9.32 5.94 1.88
小天鹅 (000418.SZ) (200418.SZ) 22.22 18.10 1.47
粤高速 (000429.SZ) (200429.SZ) 6.45 4.03 1.92
晨鸣纸业 (000488.SZ) (200488.SZ) 8.56 5.49 1.87
ST珠江 (000505.SZ) (200505.SZ) 10.18 6.71 1.82
美菱电器 (000521.SZ) (200521.SZ) 7.09 5.21 1.63
大冷股份 (000530.SZ) (200530.SZ) 17.49 9.29 2.26
粤电力 (000539.SZ) (200539.SZ) 7.53 5.14 1.76
佛山照明 (000541.SZ) (200541.SZ) 15.50 8.04 2.31
江铃汽车 (000550.SZ) (200550.SZ) 31.28 26.17 1.43
沙隆达 (000553.SZ) (200553.SZ) 10.70 6.82 1.88
苏常柴 (000570.SZ) (200570.SZ) 10.54 5.55 2.28
威孚高科 (000581.SZ) (200581.SZ) 24.34 20.90 1.40
古井贡酒 (000596.SZ) (200596.SZ) 32.60 25.13 1.56
ST东海 (000613.SZ) (200613.SZ) 16.36 7.32 2.68
长安汽车 (000625.SZ) (200625.SZ) 17.03 16.80 1.22
京东方 (000725.SZ) (200725.SZ) 3.00 2.36 1.53
鲁泰 (000726.SZ) (200726.SZ) 14.50 10.80 1.61
本钢板材 (000761.SZ) (200761.SZ) 5.88 2.88 2.45
张裕 (000869.SZ) (200869.SZ) 44.30 26.17 2.03
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。