调查：香港上市的国企公司管治水平提高

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透香港11月20日电---香港董事学会发布调查显示,香港上市的国有企业公司管治水平提高,反映不少大型国企积极投放时间和资源改善透明度,把董事局的权责厘清,以及加强履行企业的社会责任.
调查对香港上市的121家上市公司进行评审,包括股东的权利、对股东的公平待遇、利益关系团体在企业管治中扮演的角色、公开与透明度以及董事会的责任.这是自2004年以来第四份发表的报告,上一次报告为2009年.
负责调查研究的浸会大学工商管理学院院长张仁良在记者会上称,虽然总体评分与两年前相若,不过调查的准则较两年前提高,反映出整体企业管治水平进步.而值得注意的是,在十大最高企业管治得分的公司之中,超过一半是国企或红筹股,比两年前占比不到一半有所增加,反映出国企的企业管治水平提高.
"除了年报之外,国企在社会责任报告方面比起香港不少企业做得更为出色."他说.
香港董事学会主席黄天佑说,这与中国企业"走出去"政策有关,国企因而更加重视披露;此外,国企在香港上市後有更多机会与投资者接触和交流,也加强他们对讯息披露的意识.他并指出,
十大最高企业管治得分的公司分别为中国银行(3988.HK)(601988.SS)中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中电控股(0002.HK)、中国海洋石油(0883.HK)、香港交易所(0388.HK)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)、联想集团(0992.HK)、港铁公司(0066.HK).(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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