香港“创业板之父”吁港交所邀阿里巴巴等内地科企在创业板上市--报载

路透香港3月18日 -多份香港报章周二报导，有香港“创业板之父”之称的罗嘉瑞建议邀请包括阿里巴巴IPO-ALIB.N在内的中国大型科技公司在创业板上市，藉此机会搞活本港的创业板。

由于与港交所(0388.HK)及等香港监管机构就以合伙人制度上市出现分歧，阿里巴巴周末公布，决定启动在美国的上市事宜，若未来条件允许，将积极参与回归国内资本市场。

曾任港交所董事、上市委员会及创业板上市委员会主席的罗嘉瑞接受香港信报访问表示，对阿里巴巴放弃在港上市感到可惜，并指阿里巴巴早晚会后悔。他又表示，担心香港若不改革上市规则，港股的科技板块将会消失。

香港创业板于1999年成立，截至2月底止只有195间上市公司，总市值1,695亿港元，相对主板上市公司数目1,660间，总市值达23.68万亿港元，不可同日而语。

罗嘉瑞认为，市场要弄清阿里巴巴并非追求A、B股的“双股权制度”，合伙人有权提名董事，股东有权反对，机制没有跟“一股一票”原则背道而驰。他并表示，他任主席的鹰君集团(0041.HK)很多董事都是由他提名，股东不认同可以投反对票。

香港苹果日报引述罗嘉瑞表示，香港创业板多年来发展裹足不前，最“致命”是创业板于2008年出现角色改变，由吸引高增长公司上市，变成为中小企业升级转板的踏脚石，创业板公司转到主板上市的程序被显着简化，情况有如公司做到毕业就转去主板，把较弱的公司留在创业板。

罗嘉瑞建议，港交所可以提议估值过万亿元的阿里巴巴到创业板上市，伺机搞活创业板。

他并估计，阿里巴巴到美国上市可能会遇到阻滞；最重要是，香港始终是中国企业的主要上市地，建议阿里巴巴考虑到创业板上市，只要股票可以买卖，创业板跟主板其实无分别。基金经理见到阿里巴巴上市，亦不会在乎创业板还是主板。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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