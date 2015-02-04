中国民营企业仍是香港市场最活跃的借款人

路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点报导，中国民营企业去年在香港筹措了价值230亿美元的银团贷款，占中资企业在香港借款总额的41%。

虽然在香港信贷市场上，中国民营企业仍是大陆中资企业中最活跃的借款人，但面向这些企业的银团授信有所放缓。这些企业2014年的银团授信量较2013年的峰值276亿美元下降了17%。

与此同时，中国国有企业2014年筹措了161亿美元贷款，其中包括中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)的32亿美元巨额融资。该公司是中国最大的粮食贸易商；这笔交易也是香港市场去年最大的中资公司融资交易。

另一方面，红筹公司贷款交易总额达到164亿美元的历史新高，较2013年录得的114亿美元高出43.6%。比较大的交易包括中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment)140亿港元(18.05亿美元)的巨额融资，以及另一家大陆巨型企业--华润创业有限公司(China Resources Enterprise)的11.96亿美元贷款。(完)

(编译 王颖)

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