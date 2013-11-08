香港金管局携手英国地产商进军伦敦楼市

路透11月7日 - 负责对香港外汇基金进行投资的香港金融监管局，与英国地产商Great PortlandEstates(GPOR.L)携手建立合资基金，将在伦敦最昂贵的地块之一合作开发综合商住房地产项目。

Great Portland将以2.02亿英镑(3.25亿美元)的代价，向该合资基金出售汉诺威广场(HanoverSquare)的部分地产。该广场紧邻伦敦梅菲尔区(Mayfair)的购物商圈牛津街。

这家在英国上市的地产商与香港金融监管局周四表示，双方将各持该合资基金的一半股份。

香港金融监管局近年来持续增加海外房地产持有量，而且和若干亚洲投资者一样选择伦敦作为投资地，因认为该城市具有避险吸引力。香港金管局掌管着3,780亿美元外汇基金的投资。

GreatPortland已经获得建筑许可证，计划将该地块开发成20.8万平方尺的办公楼、商铺、饭店和住宅，交付时间预计为2018年。

该地块还将毗邻耗资150亿英镑的伦敦东西“横贯铁路线”(Crossrail)的一个站点。该铁路2018年投入运营后，将连接位于金丝雀码头(Canary Wharf)的东部金融区和西部的希思罗机场。

摩根大通分析师在9月表示，距离横贯铁路线200米以内的房地产价格预计将高于市场均价5-10%。

Great Portland称，出售地产后将推动该公司每股资产净值小幅上升。

今年以来，中国企业在海外进行了多宗触目的房地产收购，例如平安保险(2318.HK)(601318.SS)以2.6亿英镑买下英国伦敦地标建筑Lloyds ofLondon大楼；绿地集团斥资10亿美元收购美国洛杉矶中心区大都会项目；复星国际(0656.HK)以7.25亿美元从摩根大通手上买下纽约地标建筑One Chase ManhattanPlaza。此外，龙头房企--万科(000002.SZ)也在香港、美国和新加坡投资房地产。 (完)

(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)

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