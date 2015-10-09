港澳政府将展开自贸协定商讨 进一步推进大中华区贸易和投资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月9日 - 香港政府周五宣布，将与澳门商讨自由贸易协定，即《香港与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（《港澳CEPA》），使香港、澳门与中国内地可透过此等安排，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。
香港政府发言人表示，＂建立《港澳CEPA》可进一步促进两地之间的经济合作和发展。香港和澳门目前已各自与内地建立更紧密经贸关系的安排。《港澳CEPA》建立后，三地可透过此等《安排》组建新的共同平台，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。＂
《港澳CEPA》将涵盖的主要元素包括：承诺维持零关税；减少非关税壁垒，以及避免实施贸易救济措施，包括反倾销、保障和反补贴措施；简便的清关程序；服务贸易自由化及便利化；投资自由化、保护、促进和便利化；知识产权方面的合作；及法律和制度安排，以及争端解决机制。
澳门是香港2014年的第19大货物贸易伙伴和2013年的第14大服务贸易伙伴。在2010-2014年间，两个经济体的双边货物贸易每年平均增长22%，双边服务贸易在2009-2013年间每年平均增长18%。此外，澳门是香港的第11大外来直接投资来源地，以及香港的第11大向外直接投资目的地。
香港迄今已分别与中国内地、新西兰、欧洲自由贸易联盟国家以及智利签订了四份自贸协定。此外，香港与东盟于去年7月亦展开了自贸协定谈判。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。