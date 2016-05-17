深港通有助于两地金融一体化 未来或扩至广东自贸区--专家

路透香港5月17日 - 香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海周二称，深港通将是深圳与香港金融监管合作的突破口，有助于两地金融一体化，未来更有可能会扩至广东自贸区。

身兼中银国际保诚资产管理董事长的谢涌海向传媒表示，深港通不同于沪港通，由于地缘优势的关系，不仅仅是两地买卖股票，而是有可能作为深港金融合作的突破口，在监管层面上加强沟通，包括监管理念、执法方式、两地公司如何上市融资和更加规范、两地券商如何搭建合作平台、投资者教育。

“这将有助于深圳与香港金融一体化，以及如何扩大到广东自贸区和珠三角地区。”他说，“希望大家今后不光看（股市）成交量，而是从整体大环境出发。”

适逢全国人大委员长张德江今天开始为期三天的访港活动，市场焦点之一落在深港通能否在年内开通。

香港中资证券业协会会长谭岳衡称，深港通是经过长时间准备，并吸收沪港通的经验，应该具备开通的条件，现正等待监管部门宣布。

市场预期深港通最快9月正式开通。投行花旗近日报告指，深港通可能随时宣布启动，有助于A股获纳入MSCI新兴市场指数.MSCIEM。

港股恒生指数.HSI周二收盘升1.2%至20,118.80点，深港通受惠股港交所(0388.HK)涨1.78%，收报182.9港元。（完）