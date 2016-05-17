深港通有助于两地金融一体化 未来或扩至广东自贸区--专家

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月17日 - 香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海周二称，深港通将是深圳与香港金融监管合作的突破口，有助于两地金融一体化，未来更有可能会扩至广东自贸区。
身兼中银国际保诚资产管理董事长的谢涌海向传媒表示，深港通不同于沪港通，由于地缘优势的关系，不仅仅是两地买卖股票，而是有可能作为深港金融合作的突破口，在监管层面上加强沟通，包括监管理念、执法方式、两地公司如何上市融资和更加规范、两地券商如何搭建合作平台、投资者教育。
“这将有助于深圳与香港金融一体化，以及如何扩大到广东自贸区和珠三角地区。”他说，“希望大家今后不光看（股市）成交量，而是从整体大环境出发。”
适逢全国人大委员长张德江今天开始为期三天的访港活动，市场焦点之一落在深港通能否在年内开通。
香港中资证券业协会会长谭岳衡称，深港通是经过长时间准备，并吸收沪港通的经验，应该具备开通的条件，现正等待监管部门宣布。
市场预期深港通最快9月正式开通。投行花旗近日报告指，深港通可能随时宣布启动，有助于A股获纳入MSCI新兴市场指数.MSCIEM。
港股恒生指数.HSI周二收盘升1.2%至20,118.80点，深港通受惠股港交所(0388.HK)涨1.78%，收报182.9港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。