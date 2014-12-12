香港《经济日报》：互谅打开心结 共觅香港出路

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月12日社评）
持续75天的占领行动昨终在警方清场下落幕，公众曾忧清场或爆严重冲突，可幸占领者只是静坐等待警方拘捕，未大力反抗，警方在行动中亦表现出专业克制，清场行动终在平和气氛下进行。
政改死结难解，占领运动更是各种政治、经济、社会矛盾的总爆发，反映近年社会各阶层间缺乏良好互动，令诸般矛盾分歧难以化解，更不断累积发酵。占领运动更令各种矛盾进一步激化，却未见治标良方。
香港要在后占领时代重新上路，关键是各方踏出互谅第一步。
一是官民互谅。港府与港人皆要放下彼此心结，坦诚沟通，促政府施政更贴近民情民意。
二是公众互谅。占领运动下社会撕裂更甚，不但素未谋面的市民因政见问题闹得剑拔弩张，甚至家人亲友之间亦因此闹翻甚或绝交。惟港人必须明白，彼此政见容或有异，但香港是同舟共济的一家人，而非敌人。若不能做到互相尊重、求同存异，不但社会难复和谐，香港发展势更在严重对立下裹足难前。
三是中港互谅。占领运动凸显港人尤其年轻人对中央信任下降，而中央的政改框架从紧，与港人期望存极大落差，既反映中央对香港民情掌握必须大改进，亦显示中央对香港不放心。惟中港必须互相理解、修补关系，才能共同摸索出有利一国两制有效落实的路向。
各方实现大和解长路漫漫，但继续对立只会通输，各方须先踏出艰难第一步，释出更大善意与诚意促成良性对话，了解对方的考量与难处，做到互谅，逐步走向互让、和解，松开重重心结，为港府管治、社会和谐、中港关系共觅出路。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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