香港《经济日报》：互谅打开心结 共觅香港出路

（12月12日社评）

持续75天的占领行动昨终在警方清场下落幕，公众曾忧清场或爆严重冲突，可幸占领者只是静坐等待警方拘捕，未大力反抗，警方在行动中亦表现出专业克制，清场行动终在平和气氛下进行。

政改死结难解，占领运动更是各种政治、经济、社会矛盾的总爆发，反映近年社会各阶层间缺乏良好互动，令诸般矛盾分歧难以化解，更不断累积发酵。占领运动更令各种矛盾进一步激化，却未见治标良方。

香港要在后占领时代重新上路，关键是各方踏出互谅第一步。

一是官民互谅。港府与港人皆要放下彼此心结，坦诚沟通，促政府施政更贴近民情民意。

二是公众互谅。占领运动下社会撕裂更甚，不但素未谋面的市民因政见问题闹得剑拔弩张，甚至家人亲友之间亦因此闹翻甚或绝交。惟港人必须明白，彼此政见容或有异，但香港是同舟共济的一家人，而非敌人。若不能做到互相尊重、求同存异，不但社会难复和谐，香港发展势更在严重对立下裹足难前。

三是中港互谅。占领运动凸显港人尤其年轻人对中央信任下降，而中央的政改框架从紧，与港人期望存极大落差，既反映中央对香港民情掌握必须大改进，亦显示中央对香港不放心。惟中港必须互相理解、修补关系，才能共同摸索出有利一国两制有效落实的路向。

各方实现大和解长路漫漫，但继续对立只会通输，各方须先踏出艰难第一步，释出更大善意与诚意促成良性对话，了解对方的考量与难处，做到互谅，逐步走向互让、和解，松开重重心结，为港府管治、社会和谐、中港关系共觅出路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。