3月香港净流入内地黄金量按月激增1.33倍 为10个月以来最多

路透香港4月25日 - 香港政府统计处周二数据显示，今年3月自香港流入中国内地的黄金量，按月激增1.33倍，连续两个月回升，且为10个月以来最多。

据统计处电邮给路透的最新数据，3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为116,680公斤（116.68吨），按月增1.38倍；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自2月的47,931公斤大升至3月的111,647公斤。

今年首季，香港净流入中国的黄金总量为191,369公斤，按年升20.6%

现货金3月持平2月，但第一季金价创去年首季以来最佳季度表现，季线上涨约8%。市场对金价基本面仍看涨，因法国及其他几个欧洲国家即将大选，市场料金价下跌空间不会很大。

香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。

2017年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国

1月 2,129 31,493 33,622 1,831 31,791

2月 2,356 46,670 49,026 1,095 47,931

3月 5,541 111,139 116,680 5,033 111,647

2016年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国

1月 10,099 27,276 37,375 4,334 33,041

2月 23,546 31,534 55,080 1,211 53,869

3月 35,116 41,149 76,265 4,475 71,790

4月 50,105 23,607 73,712 4,956 68,756

5月 58,764 62,946 121,710 6,418 115,292

6月 32,583 50,459 83,042 12,156 70,886

7月 45,078 56,516 101,594 10,458 91,136

8月 23,190 31,856 55,046 4,562 50,484

9月 9,677 55,149 64,826 12,064 52,762

10月 1,660 65,505 67,165 6,090 61,075

11月 6,407 57,101 63,508 13,330 50,178

12月 8,999 59,154 68,153 16,643 51,510

（完）