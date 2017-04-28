香港3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2% 连五月创新高

路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。

3月全港私人住宅楼价指数报319.8，较2月调整后数字313.3升2.07%，比2月1.23%的按月升幅加快，按年楼价升幅达17.8%。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，升势持续。政府去年11月上调印花税对楼市再度＂加辣＂，以及美国12月加息对楼市影响轻松；加上近期新盘热销，投资者重临市场，令市场气氛更畅旺。

不过，因应以一份文书（一约多伙）购入多个住宅单位的情况趋升，政府本月稍早宣布收紧住宅印花税豁免的安排，以堵塞有投资者利用首置身分以规避支付较高印花税的政策漏洞，或令未来市场投资气氛转缓。

政府的楼价数据有所滞后，中原地产上周五发表的数字显示，截至4月16日香港整体二手楼价按周升0.13%，续创历史新高。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）3月楼价按月分别升2.44%、1.83%和1.85%，三类别住宅楼价升幅均比2月加快；D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别0.64%及0.47%，当中E类单位升势比2月略减缓。

租金方面，3月整体私人住宅租金按月升0.51%，略低于2月经调整后0.57%的升幅；月内A、B及C类住宅租金平均涨0.56%，D、E类单位租金升0.34%，2月涨幅则分别为0.67%及0.14%。（完）

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