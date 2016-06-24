脱欧阴霾下香港金融市场有序运作 将严防系统性风险--官员（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
(新增财政司司长言论)
路透香港6月24日 - 香港金融市场周五在英国脱欧阴霾下仍然有序运作，政府财金官员预期，未来一段时间金融市场将持续波动，当局会继续确保金融市场有秩序进行，严防系统性风险。
由于脱欧公投进行点票时间，正值亚洲股市交易时段，港股最多曾急挫5.78%，创近一年来最大盘中跌幅，但其后脱欧结果尘埃落定，恒生指数.HSI午盘收复部份失地，收市跌幅收窄至2.92%。
香港金融管理局总裁陈德霖表示，今天港元汇率和利率市场今天保持稳定，人民币离岸市场运作持续正常，并没出现大幅波动。但他预期，未来一段时间金融市场将持续波动，市民应小心管理风险。
正在北京的财政司司长曾俊华表示，香港的经济基础良好，金融和银行体系成熟稳健，政府财政健康，绝对有信心、有经验及有能力抵御外来带来的波动。
＂大家应对香港金融市场有信心，我们经历过多番风浪都能化险为夷。＂他说。
但曾俊华指出，现时环球经济疲弱，英国脱离欧盟可能会对全球金融和外汇市场产生剧烈振荡，英国和欧盟双方将会展开漫长谈判，令经济长期处于不确定环境下，英国有可能陷入经济衰退，负面影响会波及其他欧盟成员国，对已相当脆弱的欧洲经济的复苏增，变添更多变数。
＂这些衍生出来的不利因素会通过贸易、和金融等渠道影响环球以至香港的经济，政府会密切留意事态发展。＂
他表示，会继续确保金融市场有秩序进行，严防系统性风险。
不过曾俊华认为，英国脱欧对香港的直接影响不会太大，因英国占香港贸易比例只1.5%，占服务输出则有6.6%。现时约有600家英国公司在港，所以相信间接影响会有一些，但没有直接影响力。
此外，金管局总裁陈德霖下午会见记者重申，香港银行体系有高度流动性，且金融体系十分稳健，有能力抵御市场可能出现的震荡。
＂未来一段时间英国需要与欧盟商讨脱欧的具体安排，预期谈判会非常复杂，而结果难以预料，因此会对金融市场带来较大的不确定性，所以要有心理预期，金融市场在未来一段时间会持续波动。＂他说。
陈德霖并表示，外汇基金在英国只有少量投资，占总资产很低比例。当局已采取防御措施减低在这方面可能面对的风险，他并强调外汇基金在英国房地产投资属中长线，目前见到市场波动可能只属短线，未来要视乎英国与欧盟之间谈判，现时很难说公投结果中长线对英国影响是正面或负面。（完）
(记者 梁慧仪; 审校)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。