野村料香港明年或再次陷入通缩 因楼价下跌及失业率趋升

路透香港4月12日 - 投行野村发表报告称，香港2017年有可能再次陷入通缩，因预期楼价下跌及零售业下滑导致失业率上升。

野村表示，基于该行对香港住宅楼价将自历史高位回落30%的预估，下调2017年通胀率预测，由原来的3%降至负0.4%。

据政府统计处数据，上一次香港出现通缩是在1999-2004年间，为时长达六年，其中1999-2000年的情况最严重，该两年的综合消费物价指数（CPI）分别为负4%及负3.8%。

野村报告称，预测香港2017年的失业率将由今年的3.6%升至4.3%，因本地零售及地产板块走软导致工作职位减少。

该行指出，香港的通胀与进口价格（因本地大部分的食品均为进口）及住宅市场有相当高的关连度，分别占到CPI的27%及32%。虽然2月CPI按年升3.1%，比1月2.7%的升幅加快，因新鲜蔬菜价格及租金上升抵销了耐用品及衣履价格的下跌。

但野村相信，2月通胀加快只属暂时性，料进口食品及其他消费品价格在未来几个月将会回落；预测食品价格升幅将由2015年的4%降至2016年的3.8%，2017年进一步收窄至3.5%。

租金方面，野村发现租金下跌反映在通胀方面，较楼价滞后12个月。今年2月本地住宅楼价较去年9月的顶峰已下跌11%；该行预测至明年第二季前，楼价还将下跌19%，即较顶峰累计跌三成。

该行估计，住宅租金今年仍将有3.8%升幅，但明年将会下调4.1%。综合以上预测，料香港2017年将会出现0.4%的温和通缩。（完）