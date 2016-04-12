野村料香港明年或再次陷入通缩 因楼价下跌及失业率趋升

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 投行野村发表报告称，香港2017年有可能再次陷入通缩，因预期楼价下跌及零售业下滑导致失业率上升。
野村表示，基于该行对香港住宅楼价将自历史高位回落30%的预估，下调2017年通胀率预测，由原来的3%降至负0.4%。
据政府统计处数据，上一次香港出现通缩是在1999-2004年间，为时长达六年，其中1999-2000年的情况最严重，该两年的综合消费物价指数（CPI）分别为负4%及负3.8%。
野村报告称，预测香港2017年的失业率将由今年的3.6%升至4.3%，因本地零售及地产板块走软导致工作职位减少。
该行指出，香港的通胀与进口价格（因本地大部分的食品均为进口）及住宅市场有相当高的关连度，分别占到CPI的27%及32%。虽然2月CPI按年升3.1%，比1月2.7%的升幅加快，因新鲜蔬菜价格及租金上升抵销了耐用品及衣履价格的下跌。
但野村相信，2月通胀加快只属暂时性，料进口食品及其他消费品价格在未来几个月将会回落；预测食品价格升幅将由2015年的4%降至2016年的3.8%，2017年进一步收窄至3.5%。
租金方面，野村发现租金下跌反映在通胀方面，较楼价滞后12个月。今年2月本地住宅楼价较去年9月的顶峰已下跌11%；该行预测至明年第二季前，楼价还将下跌19%，即较顶峰累计跌三成。
该行估计，住宅租金今年仍将有3.8%升幅，但明年将会下调4.1%。综合以上预测，料香港2017年将会出现0.4%的温和通缩。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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