香港《经济日报》：经济挑战增 港人要跑得更快

（1月2日社评）

今年环球经济地雷密布，惟香港经济料可保稳健。港人生活担子虽不轻，但今年失业率料仍低、通胀压力稍减，只是高楼价仍难解决。港人在今年要成为赢家，首务是努力装备自己。

自金融海啸后，港人每年皆对新一年难感乐观，结果香港每年都在环球惊涛骇浪中续保平稳，底因是港人仍可保住饭碗，本港失业率已连续4年低于4%，现仅3.3%，低失业率更令薪金加幅不太差。只是近年香港物价持续高企，蚕食加薪，加上楼价几有升没跌，成不少港人尤其无壳中产的心头之痛。展望新一年，香港经济民生虽仍面临不少考验，但相信今年仍可如过去几年般有惊无险，是中庸平稳之年。

个中关键，是香港的低失业率仍可望维持。因不少企业过去几年在扩充业务时，仍严谨控制人力成本，未敢大增人手应付急增的工作量，故本港经济纵面临不少挑战，只要不出现大动荡，企业裁员压力不会大，低失业率环境料可持续。

在失业率低企下，今年本港雇员料仍可获得不俗加薪，调查反映平均加幅可望达4%左右，中下阶层更有望受惠于两年一度的最低工资调整，获更显着加幅。至于近年困扰港人的通胀问题，今年则有望稍纾。皆因环球正面临通缩重压，油价疲弱可减市民生活压力，加上美元强势，和美元挂钩的港元亦偏强，有助纾减香港的进口通胀，尤其内地必需品的加价压力。

不过楼价高企恐难在今年纾解，因美国年中纵启动加息，幅度亦不会大，港息加幅或有限，且本港楼市需求仍大、供应未足，今年楼价很可能仍续高企。

今年表面平稳的香港经济，却暗涌处处。各行各业在互联网的冲击下，面对生意被夺、业务转型的极大压力；香港更要面对邻近对手如新加坡、上海、首尔等的激烈竞争，抢夺金融、旅游等商机及亚洲龙头地位。

在激烈的行业与城市竞争中，港人在新一年必须加强装备自己，尽快融入智能网络新年代，推企业及香港加快升级转型，这才可为自己争取更佳加薪和发展机会。港人绝不可因经济平稳的表象而有所放松，必须有能力跑得更快，才能成为赢家。(A09)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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