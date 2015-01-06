香港今年首季GDP料增2.4% 占领运动影响微不足道--香港大学

路透香港1月6日 - 香港大学周二发表报告预测2015年第一季本地实质经济增长按年升2.4%，2014年第四季实质GDP同比则升2.5%；而此前持续79天的＂占领运动＂对经济活动（以实质GDP衡量）的影响微不足道。

港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目的预测指出，第四季实质GDP预测按年升2.5%，比上次公布的预测2.1%有所上调，反映私人消费开支较预期强。

报告并指，2014年全球经济的外部需求已有轻微复苏，尤其在2014的下半年。在全球经济需求温和复苏及低息环境下，预期香港2014年下半年实质经济增长为2.6%，较上半年的2.2%略为快。预计2014年全年实质GDP增长为2.4%，较上一次预测的2.2%略高。

持续79天以争取民主普选为目的的＂占领运动＂上月中落幕，此前不少商界及政府官员均表示忧虑事件拖累本港经济，尤其是旅游及零售行业，但从10-11月的访港旅客及零售销售数字均见增长。

“尽管占领运动持续79天，但运动对经济活动(以实质GDP衡量)的影响微不足道。＂报告称。

报告指出，在占领运动开始时，公众似乎担心运动可能透过游客与零售额下跌，从而对经济产生不良影响。

＂事实证明，占领运动对访港旅客的数字及零售销售并没有任何影响。因此，与我们的情景分析一致，占领运动对实质GDP没有不利影响。＂报告称。

＂事实上，至少由已公布的数据显示，占领运动的负面影响很可能只集中在某些特定地区，而主要的商业活动却没有受损。＂报告说。

报告认为，由占领运动引发的商业投资信心受损，是有机会发生的。但以目前的数据显示，这在短期内不太可能发生。占领运动可能已引起营商活动的短期压力，但香港在吸引企业来港投资的基本因素仍保持不变。这些因素包括法治、资讯自由流通、香港作为通往中国内地门户、低税率、以及世界一流的基础设施建设等，只要这些因素没有急剧恶化，其对香港经济前景仍然保持乐观。

相对于占领运动的影响，报告认为环球经济的变化对经济增长有更深远的效应。特别是俄罗斯局势如何发展。这些外部发展增添了2015年香港经济的前景的不确定性。

美国强劲的经济复苏增加了提高目标利率的机会，因而造就了近期的美元强势。香港的外部需求可能会从美国经济复苏中获益，但也因美元升值受损。两者影响相互抵消后，预计香港经济仍会从美国因素的外部需求中获益。

同时，美元升值也将有助于限制输入性通胀。然而，这可能需要一段时间才能表现出来。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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