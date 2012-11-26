香港《经济日报》：欧盟议而不决 经济复苏恐无望

(11月26日社评)

市场憧憬希腊将在今天获批新一笔援助款项,刺激欧元汇价升至近3周高位.惟无论是希债谈判,还是上周的欧盟预算峰会均一再拖拉,反映欧盟利益分化、议而不决的结构性缺陷,根本无力扭转明年欧洲经济呆滞的困局.

市场对希债感乐观,因德国等虽有长痛不如短痛,尽早踢走希腊之心.惟无限量买债的直接货币交易等欧债防火墙仍留中未发,现在踢走希腊冲击或很大,故市场相信德国与国基组织最终会放行希腊援金,以拖延时间增加防火墙厚度,稳定市场信心.希债谈判反映欧盟的处事风格,在迫不得已下才会有共识,这种制度缺陷在上周欧盟预算峰会陷僵局再次表露无遗.

惟明年欧洲的最大问题,并非欧债危机急性发作,而是经济长期呆滞的困局.欧债防火墙渐趋完善,若明年要踢走希腊,欧盟亦可以防火墙缓减风险,故明年欧债危机再如今年中或去年底般大爆发的机会已不大.反而欧盟今年经济衰退几成定局,明年能否复苏更是步履维艰,若期望欧盟能推出强而有力的措施振兴欧洲经济,恐怕是缘木求鱼.

美国若能跨过财政悬崖,明年美国经济料可有约2-3%的温和增长.惟欧洲经济在欧盟各国同床异梦、离心离德下,将继续在零增长上下苦苦挣扎.因此,近期欧元强势恐怕只是短期现象,在欠缺经济复苏支持下,明年欧元 价表现只怕比美元更不济,再陷弱势.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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