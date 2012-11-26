《信报》：网上购物虽狂 复苏还看楼市

(11月26日社评)

黑色星期五,拉开了圣诞购物旺季序幕,据研究机构统计,由於不少商店提早减价促销,黑色星期五当天的零售额按年回落,旺丁而不旺财,不过,网上销售则大增20%,不少消费者大破悭囊.虽然消费占美国GDP逾70%,但照目前情况看,美国房地产市场可否好转,楼价能否稳步回升,显然对美国经济复苏更为关键.

感恩节前一天,美国消费联合会和全美信用协会联合发表调查报告,显示消费信心增强和财务状况改善,美国人圣诞消费开支料超越去年.不过,当房地产价格回升,美国家庭的资产负债表持续改善,加上物业价格上升可衍生的消费支出空间,据此刺激经济,无疑也是总统奥巴马和联储局主席贝南奇的政策力点所在.

由黑色星期五揭开圣诞消费旺季帷幕,无论销售结果如何,美国当前经济复苏步伐能否稳定与持续,很大程度取决於房地产市场好转之势.按照联储局10月份议息会议纪要显示,官员认为,10月份美国经济活动忧喜参半,制造业下滑,但住房市场改善,汽车需求也上升.如今房地产市场复苏基础逐步得到巩固,只要楼价保持上升势头,加强消费者的信心,相信美国经济复苏步履也可望稳定下来.

如今经济复苏正处於转折的关键,若让财政悬崖出现,代价委实很大,把大好形势一举破坏殆尽.因此,无论是民主或共和两党的国会议员,相信都面对好好进行妥协的公众压力,从而作出理性的选择.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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