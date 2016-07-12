香港《经济日报》：安倍改选大胜 振经济仅虚火

（7月12日社评）

日本执政联盟在参议院改选大胜，控逾三分二议席，选民并非赞同安倍修宪主张，而是关注经济，在拣无可拣下才投安倍。惟「安倍三箭」加招空间恐有限，短期冲喜难治长期迷失。

日本参议院周日改选242席中的一半席位，首相安倍晋三领导的自民党与公明党执政联盟取得69席，连同现有议席，共控制国会三分二席位，外界关注安倍会否乘机修改二战后的和平宪法，惟此风险暂仍不高。

事实上，民调显示反对修宪的日本民众仍占多数，选民最关注的实是经济。安倍再拜相三年半，日本虽仍复苏无期，惟之前由在野党执政时期经济颓势更甚，选民无更佳选择下，只有支持执政联盟以保经济政策稳定。改选结果公布后，日股昨飈升近4%，日圆滙价更由1美元兑100日圆水平，昨跌穿102，市场憧憬安倍短期内将推更大力的刺激经济措施。安倍若加招，对金融市场固有冲喜作用，惟其实效却惹疑，因安倍经济学三枝箭恐无从加力。

其一，在加码推财政政策方面，市场盛传安倍政府拟推规模达10万亿日圆的刺激经济措施。惟去年日本政府财赤占其国内生产总值（GDP）达6.7%，政府债务更达去年GDP的两倍半，明年上调消费税率补财政黑洞的大计要又押后至2019年，在财政左支右绌下，安倍尚有多少空间增政府开支，难过分乐观。

其二，市场关注日本央行会否加码宽松。日央行年初推负利率，不但未阻日圆强势，更有损银行业利润、加剧流动性紧张等副作用，再加招空间有限。至于加码印钞，日央行多年量宽买资产，已成日经指数九成成分股的十大股东、买下逾三分一日本国债，纵加力印钞，恐遇乏资产可买之窘，成效存疑。

其三，安倍寄予厚望的第三枝箭，即经济改革亦难济事。如日本加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），或拖到明年才有望获国会通过，全面落实更未有期，中短期内难对经济有显着帮助。国内改革亦老鼠拉龟，如安倍图释放女性劳动力，却受国内托儿政策落后、相关设施严重不足所阻，反映安倍要改革国内诸般因循积弊，说易行难。

当然，安倍若宣布增政府开支、日央加力印钞，对金融市场应有短暂刺激，却难解人口老化、竞争力下滑等深层矛盾，日本经济长期迷失仍沉痾难癒。