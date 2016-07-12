《信报》：安倍拚经济谋修宪 直升机洒钱正逢时

（7月12日社评）

日本国会参议院选举结果尘埃落定，首相安倍晋三领导的执政联盟大胜，成功控制三分之二议席，足够跨越修改宪法所需的门槛，相信启动废除「和平宪法」只是时间问题。众所周知，安倍继强行通过新安保法，为解禁集体自衞权奠下基础之后，必将进一步谋求修改宪法第九条，让日本重新成为「正常」国家——可以发动战争的军事强国，以遂其梦寐以求的心愿；但他在今次竞选拉票时，却较少鼓吹这个在日本仍极具争议性的议题，反而大打民生经济牌，深知必须把经济搞活赢取民心，才能避免修宪大计于日后全民公投时功亏一篑。问题是还有什么救市招数可用？

这时候，曾提倡从「直升机洒钱」的美国联储局前主席贝南奇刚好身在日本，并拜会了日本央行行长黑田东彦，即时惹来无限憧憬。据悉，安倍晋三也会与贝南奇见面，难道刺激经济的锦囊真的此中寻！

安倍在二〇一二年底再次登上首相大位，推动修宪的意图已很明确，所以他提出振兴经济的所谓「安倍经济学」，经常被指为志在替修宪暗渡陈仓，吸引选民投票支持，藉此取得国会的绝对控制权。不过，即使国会顺利通过修宪，最后仍要交由全民公决；要民众投票赞成，便得拿出经济实惠保住支持度。可是安倍经济学从出台至今，流于虎头蛇尾，现在必须亮出新板斧才能延续下去。黑田东彦是安倍经济学的大旗手，昨天与贝南奇共进午餐，趁机向这位成功救活美国经济的前央行行长讨教，实属顺理成章。

世事发展往往很讽刺，黑田东彦在二〇一三年初接掌央行时，矢言不惜一切代价摆脱通缩，其后开展日本史无前例的大规模买债行动，向市场放水，誓要在两年内把通胀推上百分之二目标。这些招数明显是模仿当年联储局主席贝南奇的量化宽松措施，而贝南奇敢于在金融海啸时期开动印钞机推出多轮QE，正是汲取了日本经济长年低迷的教训，扬言不会让美国重蹈日本通缩的覆辙。若安倍政府真的找贝老出谋献策，反映日本的经济处境相当不济。

那么日本央行还有什么板斧呢？对照贝南奇十多年前发表批评日本经济策略的论文，黑田东彦其实只学了当中一部分招式，包括设定通胀硬目标，向市场展现扭转通缩的决心，并且不断扩大购买债券等资产规模，顺势推低日圆滙价。这几招初时确实有些作用，通胀显着回升，日圆大幅贬值，可惜效力并不持久，其后更因为安倍政府急于提高消费税，有违宁宽勿紧的规条，结果弄巧成拙。如果现在要问道于贝南奇，看来只剩下这些年来一直未有用上的「直升机洒钱」一招，即由央行印银纸直接购买政府发行的国债，把财政赤字货币化，让政府有条件大幅减税，直接塞钱入国民口袋，藉此刺激消费需求，制造通胀预期。

安倍经济学标榜的「三支箭」，第一箭是扩大财政开支，大搞基建投资，造出不知多少大白象工程，已证明白忙一场。第二箭是宽松货币政策，从现有措施来看，已难再激起民众的通胀预期，予人无以为继之感。第三箭是经济结构性改革，至今做得最少，亦非安倍心中那杯茶，无可寄望。数来数去，终极发挥空间是央行加码印银纸，安倍晋三昨天提出将会加大财政刺激措施时，透露正研究四年来首次发债，让人即时联想到为「直升机洒钱」造势，难怪日圆应声下挫，日股则大幅上扬。

掌管央行的黑田东彦，以其几十年的「官僚」历练，向来自视为精英中的精英，当深明安倍欲藉经济成绩达致修宪一竟全功的用心，把心一横，在负利率环境下，再用「直升机洒钱」把通胀逼出来，也绝非不可能。可是，这世纪绝招就连贝南奇也未有真正用过，一旦在日本这全球第三大经济体演练，后果实在难料。在众多已推行量化宽松的经济体之中，只有美国成功令经济复苏，但亦步履蹒跚。日本经济结构相对封闭，自我调节的弹性较低，在西方理论上可行的，移植过来是否行得通，并无把握；而且当前日圆好仓拥挤不堪，货币贬值又被视为以邻为壑的损人利己行为，日本央行的每一步，尤其是「直升机洒钱」，单是构想也必会令市场震荡，真正成效更未许乐观。