《信报》：安倍东盟峰会受挫 扩军制华加速进行

(12月16日社评)

日本与东盟峰会结束，首相安倍晋三拉拢东盟十国，谋求加强“十加一”对华的软制衡力量，但从会后的共同声明看，东盟没有倒向日本一边，意味安倍政府要制衡中国崛起，未来需要更依赖“倚美制华”与加速国内军备建设。

峰会的共同声明，条文虽提出维护“空中飞行自由”合作，却把日本指“中国防空识别区为地区安全威胁”的表述删除。从安倍今次未获甜头看，要有效包围中国，的确不容易取得战略成效，反而强化日美军事同盟，被视为更有效的军事威慑制华手段，刺激安倍加速进行。

过去一年形势变化，安倍政府逐步露出与中国全面竞争的战略打算。本月初国会通过《特定秘密保护法案》，为日本政府未来在防衞、外交等活动的讯息得到掩藏。另一方面，将发表的《防衞计划大纲》和《中期防衞力量整备计划》，大力强化包括钓鱼岛在内西南岛屿的军事力量，针对中国进行的作战部署极其露骨。

日本是以日美军事同盟为基轴，同时更为着力加强自身的军备建设，完成包括钓鱼岛在内的“岛屿防御”，一旦爆发中小型规模战斗，自衞队有足够作战实力；至于大规模武力升级的潜在风险，则在《日美安保条约》下，以日美联合军事威慑力量来加以应对。

在日本东盟峰会上，安倍吃了一记“闷棍”后呼吁尽快举行中日首脑会谈。但除非日本改变在钓鱼岛“不存在主权问题”的立场，否则，中国此时更不急于谈判。但两国关系向“军事化”的范式转换，无疑是错误道路，因而需及早在有共同利益的基础上，找出重构中日关系的新支撑点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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