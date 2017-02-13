《明报》：AI革命大势难挡 劳动密集优势不再

（2月13日社评）

人工智能（简称AI）、自动化与机械人学发展迅速，成为推动全球第四次工业革命的主角，欧美专家愈益关注，这一发展趋势，可能令西方世界数以百万计就业职位消失，然而人们对发展中国家和地区的冲击，却甚少讨论。过去半个世纪，韩国、台湾乃至中国大陆等均藉着发展出口导向制造业，走上工业化和现代化之路，不少发展中国家都希望复制这套发展策略兴邦脱贫，可是当下的AI和自动化生产革命，有可能导致「此路不通」，全球经济不平衡会否加剧，值得关注。

达沃斯上月举行世界经济论坛，IBM行政总裁罗梅蒂（Ginni Rometty）发言时认为，AI和自动化在工业生产上将扮演愈益重要的角色，但是未必会令大量就业职位消失，长远还可制造更多新职位。罗梅蒂的预测若能成真，当然是好事，可是AI自动化革命到底能创造多少新职位，现在只能说是一个谜。诚然，任何变革总是有危也有机，关键是谁人能争得较多机遇、谁人只能原地踏步眼巴巴看着别人发展。一些研究企业发展的专家预言，这场生产革命将带来新的「数码鸿沟」，善用AI和自动化的企业将可大大提升竞争力，把沿袭传统生产模式的企业远远抛在后方。同样的趋势，相信也必然出现在国与国之间的竞争中。

过去半世纪，发展中国家为求工业化和现代化，离不开几条主要发展道路：一是走传统社会主义计划经济道路，由国家牵头推动工业发展等，惟随着苏联崩溃，这条道路已证明失败；二是出口天然资源赚钱，再谋推动其他工业发展，然而这类国家通常都走不出过度依赖开采天然资源的死胡同，无法实现产业多元化；三是先发挥廉价劳动力优势，发展劳动密集型制造业，出口产品到西方发达世界，透过创造大量就业机会，改善国民生活。自1960年代以降，台湾、韩国、新加坡、香港、大马以及近20年的中国大陆等，大抵上都是走这条道路，在短时间内实现了经济腾飞。

当然，这些地方的经济发展并非一帆风顺，既受西方经济盛衰周期影响，中、长期也要面对产业升级压力，很易落入所谓「中等收入陷阱」，面临增长瓶颈，惟对很多发展中国家来说，「出口导向」发展策略，已成为脱贫的希望所在。由越南、柬埔寨到孟加拉，当地政府近年莫不以低廉劳动成本去吸引投资，发展皮鞋、成衣、玩具等制造业，推动工业化。在孟加拉，成衣出口产业就为当地创造逾200万职位。然而AI自动化生产革命，却有可能颠覆二战后的世界经济发展大趋势，令发展中国家的如意算盘难再打响。

生产商追逐低成本的经济逻辑，导致西方世界近半个世纪出现「去工业化」（deindustrialization）情况，制造业职位逐步流向发展中国家，过去20年经济全球化步伐加快，更加速这一进程。以英国为例，1970年制造业雇用的劳动力，占全国总劳动人口三分之一，到现在已跌至仅约一成。不过AI自动化生产革命，却有可能令这一趋势出现变化，过去一些由发展中国家低技术劳工负责的生产和服务工序，有可能回流到发达国家，改由机械人负责。

目前印度已开始有人谈论「工业化夭折」（premature deindustrialization）这一潜在威胁，担心一些发展中国家的工业化尚未成熟，已被迫提前「去工业化」，皆因发展中国家的劳工成本虽已相当低廉，但是AI和自动化生产的成本将更低，兼且连品质控制的工序也可以取代。中国21世纪初加入世贸，趁着全球化潮浪，成为世界工厂，及时赶上了出口导向发展模式的尾班车，惟其他发展中国家确有理由担心，万一未来「此路不通」，该何去何从。

发达国与穷国之间的「数码鸿沟」，未来恐有加剧之势，发展中国家要寻找新的发展道路，并不容易，中国大可按照「一带一路」互利共赢的思路，提供支援协助。全球未来工业增长动力，主要依靠自动化。中国近年开始调整出口导向经济模式，推动产业升级，大数据应用、AI、自动化和机械人技术发展迅速，位居全球前列。百度的深度学习研究院，被视为近年全球其中一个最成功的AI研究项目，中国的工业用机械人数目更可能冠绝全球，美国媒体近日也谈论，中国的AI和机械人技术，会否在短时间内追上美国。中国不妨以互惠互利方式，协助其他发展中国家迎上AI自动化生产革命，发掘自身优势。（完）