香港《信报》：亚投行如箭在弦 一带一路再升温

（3月26日财经评论）

习广思

今日最受关注的议题，无疑是2015年博鳌亚洲论坛年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”。近期亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）惹起各界热议，配合国家主席习近平提出的＂一带一路＂概念，基建很可能是带动区内经济增长的元素。亚投行法定资本约1000亿美元，起初只是习近平于2013年10月与印尼总统会晤时首度提出的概念，随后国务院总理李克强于2014年4月博鳌亚洲论坛上表示尽早成立亚投行后，亚太国家亦纷纷响应加入。

按21个意向创始成员国2014年10月签署的“筹建亚投行备忘录”，亚投行章程谈判和签署的工作可望于今年中旬完成，并于年底前正式成立运作。目前申请加入亚投行意向创始国共计33个，英国、德国、法国、意大利等七大工业国成员已表态有意加入，国际货币基金（IMF）和世界银行近日均表示未来乐于与亚投行合作，相信亚投行未来在国际金融市场的影响力会逐渐提升。亚投行创始会员国申请将于下周二截止，且看原表明无意加入的日本等国会否转軚。

“一带一路”也是习近平于2013年提出的战略概念，所谓的“一带”，是新丝绸之路经济带，是习近平于2013年9月访问中亚四国期间提出。“一路”是指21世纪海上丝绸之路，是习近平于2013年10月出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议期间提出。中国已设立注册资本达615亿人民币的丝路基金主要提供“一带一路”沿线各国、中国西部、东南部省份融资之用，这是中国规模最大的政府多边合作基金。市场普遍认为，今年是“一带一路”落实的关键年。有分析认为，“一带一路”之所以能引起这么大热议，主要是“一带一路”沿线国家达26国，多为发展中国家，经济处于发展阶段，且普遍缺乏基础设施，沿线人口高达44亿，占全球总人口的60%，预计经济总量21万亿美元，占全球约30%。由于地区经济及贸易有望持续成长；因此，随之而来的贸易和物流商机相当可观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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