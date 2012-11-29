香港《文汇报》：A股弱势在信心 制度建设须加强

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
(11月29日社评)
A股市场持续弱势下跌,沪深两市主要股指盘中再创收盘新低,沪指一度跌至1,968.21点.最近7个月,沪深A股总市值已累计蒸发4.3万亿港元,跌幅为全球主要股市之冠.在中国经济持续较快增长的同时,作为经济晴雨表的股市却屡创新低,与经济表现背道而驰,根源在於中国投资者对股市失去信心.面对近几年A股急挫,加上监管制度不健全导致弊案屡生,令投资者对A股市场的戒心加重.A股持续疲弱不但是不正常的表现,而且将收窄企业融资及市民财富增值的渠道,不利经济的转型发展.有关方面应着手推动A股市场的制度建设,重振投资者信心.
一般来说,股市与实体经济互为表里.中国经济虽然年中出现过一轮调整,但已有谷底回稳迹象,全年增长率预计超过7.5%,成为全球经济增长的主要火车头之一,连带有背靠中国优势的港股也因而受惠.近日港汇持续高水正说明热钱正流入香港以分享中国经济的红利.然而,实体经济向好、国际投资者热捧等因素却未能令A股摆脱颓势.
中国投资者对A股失去信心,固然与环球经济未明朗、大量股票禁售期将结束、利好政策出台落空等因素有关,但最重要的有两个方面:一是大部分投资者都经历过A股由高位6,000点直跌2/3的惨痛教训,中国投资者早已心有余悸.二是中国股市仍处於建设阶段,对於上市企业的监管仍未足够,监审不分及股票发行机制也为人所诟病.由於制度建设不足,令不少投资者宁愿将资金投向别处,导致A股市场一蹶不振.
一个健康的股市,不但可以为投资者提供投资的机会,令市民通过财富增值增加消费,激活内需,而且让企业可通过发行股票集资发展,形成良性的互动关系.然而,目前中国股市却与经济表现脱轨,这对於经济结构转型及长远经济发展都无好处.有关方面应针对投资者信心不足的症结,改革现时监审不分、规管不力、惩处不严等不足,推出更多支持股市发展的措施,例如继续扩大RQFII规模,为股市引入更多资金,重振投资者的信心.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。