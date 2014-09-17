《信报》：A股急跌有迹可寻

（9月17日财经评论）

习广思

中国商务部昨天公布8月实际使用外资金额72亿美元，跌14%，是继7月跌17%后，FDI持续萎缩。数据显示，这是2009年来首次出现连续两个月跌幅超过10%的情况。8月PMI差、工业生产差、物价指数差，现在连FDI都差，总理李克强如何令经济增长达标？稳经济失效，投行花旗预计，人行将从现在至明年上半年减息3次，每次减息25个基点；花旗指出，8月经济数据显示，定向宽松政策无法抵销房地产市场的拖累。此外，根据历史经验，在房地产市场下行周期，下调利率是不可避免。该行又把2014年中国GDP增速预估从7.5%，下调至7.3%；2015年预估从7.1%降至6.9%。

既然人行表明无意放水增发货币救经济，投行则寄望当局透过减息救经济、救A股；然而，中国内地政府有意把资金由楼市转向股市，减息等于把正在挤压中的楼市泡沫重新吹大。虽然中国内地的政策充满着矛盾，但政策混乱会令经济前景更加迷糊。昨天沪深两市大跌，反映市场对经济前景的看法。上证综指全日跌1.8%，深圳股市跌逾2%，创业板指数跌近3.5%。A股除了创半年最大单日跌幅；成交额亦创近4年新高，反映沽压相当巨大。上证综指昨天由2,347点的2013年3月以来高点掉头急挫，指数自今年6月起已急涨14%，在市场一片乐观情绪下，散户没有察觉到截至本周一，上证综指1,011只成分股中，有419只股票的14天相对强弱指数（RSI）升至大于70的超买水平，创下2009年11月23日以来最多；其中194只股票涨至52周新高，也是2009年11月23日以来最多。

“沪港通”带来的憧憬，令中国内地散户忘记了风险，昨天中国内地消费品、资讯科技及医药股跌得最劲，这些股份近期表现跑赢；当资金大撤退，这些股份亦跌得最多，再看看创业板指数的跌势，就知这次升市见顶味浓。假如把周一晚美国科技股急跌合并来看，情况是否更合理？周一道指升，但纳指跌逾1%，走势殊为不妙。究竟科技股走资是否为认购阿里巴巴而套现，暂时不得而知，但美国上市的中资科网股却有迹象显示正在被对冲基金或沽空机构“造世界”。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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