香港《经济日报》：A股难升难跌 中央促自我修复

（10月9日社评）

黄金周长假过后，内地A股昨升近3%，惟在资金续减下，后市再升动力不足。但近期外资唱淡渐见收敛、A股去杠杆亦近尾声，再跌空间亦不大，料中央减干预，让股市自我修复。

A股沪指昨复市升近3%，惟相比不少新兴市场在内地黄金周期间累升近5%，甚至如港股恒指累升逾7%，A股表现相对落后。事实上，A股在现水平再升动力确较有限。

个中关键，是内地股市资金续减，昨天沪深股市的成交额实仅5,000多亿元（人民币，下同），相比牛市巅峰期每天动辄逾二万亿元交投，实云泥之别，反映在中央着力清理场外配资，且正规融资融券资金量亦因牛市盛宴结束而不断收缩，A股资金动力易减难增下，难持续上升。

然而，A股再大跌的空间料亦不大，其一是外资唱淡攻势渐见收敛。近日美国经济数据参差，强化市场对储局加息有迟没早的预期，令环球资金暂缓撤出新兴市场，甚至有部分回流炒新兴市场短期反弹，故现非外资大行狠踩A股图利之时。如美资大行高盛昨亦指，就算中央不再注资托市，沪指在2900点至3000点间，已有基本因素支撑。

其二是，A股的去杠杆痛楚已近尾声。除场外配资已清理得七七八八、正规两融更已由高峰期逾2.2万亿元，现跌至仅约9,000亿元，重返去年底水平，再出现如6、7月般因杠杆疯狂拆仓，引爆A股崩盘危机的风险，已明显大减。

A股进入升跌皆难的格局，对中央而言或许是好事。正如国家主席习近平上月底访美时便指出，A股已进入自我修复和调节的阶段，此或预视除非A股再大幅暴泻、触发系统性金融风险，否则中央未必会再大花银弹大力托市。此一方面是要避免在现时经济基调仍未好转之际，制造人为升市，反被炒家藉势上下其手；另一方面亦因只要稳经济措施渐见效，市场气氛改善，A股自能脱困。

故市场虽关注本月中举行的中共五中全会，将讨论多项经济改革，或利好A股后市，惟中央不再硬托、A股内部资金动力难再，且外资对A股影响力亦不高，环球资金重返新兴市场对A股实际推动力有限，A股窄幅上落的格局料仍难改。

相比A股，港股料可看高一綫，因市场正藉储局12月中前都不会加息的空档，部分资金回流新兴市场炒一转，作为资金自由港的港股，料更受惠于这一轮资金回流新兴市场的小浪潮，短期向好的机会较高。（完）