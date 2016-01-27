香港《经济日报》：中央取态暧昧 A股恐续寻底

（1月27日社评）

内地A股在未见重大坏消息下暴跌逾6%，何时止跌仍难逆料。内地经济尚未触底固为A股添压，惟更关键是中央对股市态度日趋暧昧，市场猜疑难消令市况更弱，寻底格局更难改。

A股昨低开约1%后一度横行，惟午市跌幅突加剧，上证指数收市狂泻6.42%，跌至2,749点，除跌破去年股灾、中央暴力救市时的低位2,850点，更创下13个月收市新低。市场对A股缘何再泻莫衷一是，虽有意见指主因是国际油价再跌穿30美元，但油价疲弱既非＂新闻＂，A股仍愈跌愈深，反映内地市底实极虚弱。

到底A股还要跌多少？会否有投资者趁低捞底？指标之一固是估值。目前沪深300指数平均市盈率仅约13倍，估值似健康，惟内地经济尚未见底，A股估值仍未完全反映经济下行对企业盈利与资产质素的冲击。况且A股个别板块估值仍明显偏高，如创业板市盈率便达80倍，难言便宜吸引。

且相比A股估值，对A股后市影响更大的，实是中央对股市的取态。皆因内地股市癫升狂跌，往往与实体经济、企业盈利没太大直接关连，更重要是中央有否透过有形之手，制造政策市，令投资者有信心胆量押注A股。惟现时中央的股市政策，却令投资者信心不断消减，底因至少有二。

其一，对中央驾驭股市能力存疑。去年上半年中央刻意制造人为牛市，原意为经济添动力，却催谷过度引爆大泡沫，其后暴力救市，A股仍屡振不兴，本月初推熔断机制更仅4天夭折，市场对中央驾驭股市的能力信心不足，A股自难复勇。

其二，感中央对股市态度日趋暧昧。对投资者而言，中央要放手让A股自然调整也好，要出手呵护也好，最忌是态度暧昧，而现时A股正弥漫此不明朗气氛。如国家副主席李源潮上周表明会续干预股市，惟A股昨跌破股灾低位后，国家队却未如过往般出手驰援；以至人行近日以各种方式放水逾万亿元人币，却独漏市场最憧憬的减息降准。到底中央对A股是托还是不托，投资者心中无底，遂用脚投票沽货离场。

内地经济大吹淡风，A股重压本已不轻，且市场对中央驾驭市场的信心、呵护股市的决心皆感疑惑，令股民更心怯。在中央未有更明确取态之前，A股恐续寻底，与A股息息相关的港股，亦难免要续捱棍。（完）