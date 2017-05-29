香港《经济日报》：A股进MSCI 中央乐见但不迫切

（5月29日）

下月A股将第4度闯关MSCI新兴市场指数，惟中央热情早减，既以内地金融稳定为首要，更因已开通沪港通和深港通。反而大摩热情较大，可能以「缩小版」纳入部分A股。

接近6月中大摩检讨MSCI新兴市场指数，A股会否成功闯关又成市场焦点之一。由于国际投资者会参考有关指数，在全球市场分配资金，有估计若A股受纳入，未来10年可能有多达4,000亿美元资金流入，推升A股。

对资金泛滥的内地而言，垂青的当然并非国际资金，看重的是国际投资者的参与，一来可以提升内地市场的国际地位，推进股市国际化；更重要的是，藉着更多国际投资者尤其机构投资者的积极参与，可以倒逼内地股市改革，提升股市监管以至企业管治等水平。

此正是过去中央对A股能否进入有关指数，抱高度热情的底因，甚至闯关失败时，内地一些媒体指有损失的只是大摩的酸葡萄声音。

然而，经过一次又一次闯关失败，中央热情日降，此非因屡败而心灰意冷，而是情势有变。

其一，中央更着重内地金融稳定，若为急着令A股加入相关指数，而跟随境外金融机构要求，而非本身国情与政策顺序改革，恐本末倒置，反不利金融稳定，更担心削弱应对危机的行政能力。故内地有关部门虽有参考每次闯关时大摩提出的疑虑，但推进股改时未有全盘照收。

其二，内地在推进股市国际化上并未因此止步，最明显是先后推出了沪港通和深港通，让海外投资者通过高度监管渠道，经本港市场投资部分A股。目前虽仍处小路阶段，海外资金未算十分积极，但未来可不断扩大、完善有关渠道，逐步扩容。同时，内地亦按步推进股市改革例如IPO上市等，未来可望提高对国际投资者的吸引力。

因此，现时中央对A股能否受进入MSCI新兴市场指数，抱的是乐见其成、但不急切的平常心态度。相反，国际投资者虽对内地股市仍有相当戒心，但又希望能对内地仍属较快的经济发展分一杯羹，态度反而较为着紧。

相信因此之故，市场盛传是次有关方面考虑以「缩小版」方案，例如只纳入沪港通和深港通中的A股，因这些企业已经香港市场「洗礼」。事实是否如此，有待揭晓，惟若真的如此，则再次反映香港对内地的独特价值。