香港《信报》：难民潮涌现 各国政府被拷问良心

（9月7日社评）

有时候，一张照片足以改变历史。来自敍利亚的三岁男童艾兰库尔迪（Aylan Kurdi）伏屍土耳其沙滩的画面，震撼全球，举世同哀，这张照片重重地拷问着各国政府的良心。首当其冲的是加拿大政府，原因是艾兰库尔迪的一家人申请移民加拿大被拒，最终在离乡逃难之时由于翻艇而溺毙了，全家唯一幸存的爸爸，无奈地携着妻子和两名孩子的屍首回国安葬。事件揭露加拿大接收难民的人数远低于承诺，至今仅安置二千三百名敍利亚难民，只及允诺的五分一，执政保守党顿成众矢之的，总理哈珀（Stephen Harper）下月角逐连任的选情受损。

另一边厢，对于难民问题一直隔岸观火的英国，同样感受到巨大的舆论压力。首相卡梅伦回应几十万人联署的请愿书，表示他作为父亲，看到敍利亚男童伏屍沙滩的照片深有所感，英国是一个有道义的国家，会继续履行道德责任收容难民。根据联合国难民署的讲法，英国将再提供四千个名额给敍利亚难民。过去一年，英国收纳了二百一十六名敍利亚难民，若从二○一一年敍国爆发内战起计，则接收了五千名叙利亚人，数字上远远低于法国、德国、瑞典等等国家。

三岁男童伏屍沙滩所产生的震撼性，最终会不会唤起国际社会积极地正视这一波席卷欧洲的难民潮，诚意尚待考验。其实，更加值得关注的问题是，如何有效遏止敍利亚继续受到战火蹂躏，从而造成更多投奔怒海的难民？

人道灾难始于四年半前的内战，敍利亚政府军与反抗武装力量连番恶斗，恐怖组织伊斯兰国（IS）趁火打劫，攻城掠地侵占了该国三分一领土。信奉极端原教旨主义的伊斯兰国冒起坐大，不但累及数以百万计的普罗百姓居无定所，抑且是文化遗产的噩梦，拥有四千年历史的名城巴尔米拉（Palmyra）被炸毁，著名考古学家哈立德．阿萨德（Khaled-al Assad）被斩首。对于这宗残忍冷血的毁城杀人事件，政府军和反抗军罕有地意见一致，同声谴责伊斯兰国的暴行。

本来，敍利亚问题错综复杂，二○一一年初，卷入阿拉伯之春浪潮，爆发大规模反政府示威，并演变为内战，美国要求铁腕治国的总统巴沙尔．阿萨德（Bashar al-Assad）下台不果，联合国安理会几番提出对阿萨德不利的议案，皆被常任理事国的俄罗斯和中国否决。其后战乱不休，敍利亚人民颠沛流离，长期处于水深火热的悲惨世界。然而，正正由于伊斯兰国作恶多端，敍利亚危机终于稍稍出现了曙光，联合国敍利亚特使米斯图拉（Staffan De Mistura）提出和平方案，建议首先设立工作小组，就保护平民、结束战事和国家重建等问题进行磋商，为成立过渡政府作准备，安理会接纳米斯图拉方案，以主席声明形式表决通过，这是两年来安理会首次在敍利亚危机之上立场一致，俄罗斯没有异议。俄罗斯和西方国家，尤其是美国，终于在敍利亚存在着难得的合作空间，因为任谁也知道，假如现已萎靡不振的阿萨德政权倒台，敍利亚少不免落在极端组织手上，伊斯兰国将会是更棘手的祸患。有消息指出，俄罗斯已派部队直接投入敍利亚战场，协助剿灭伊斯兰国。

面对沉重的难民潮压力，欧洲诸国甚至美洲大陆固然有必要摒弃歧见与私心，尽快定出处理的办法和安置的机制，防止类似男童伏屍沙滩的悲剧重演；同时必须追本溯源，合力消弭敍利亚的战乱，否则难民只会源源不绝离乡别井寻求庇护。

作为欧洲龙头的德国，在处理难民方面值得各国借监。德国去年已接收二十万名难民，今年预计多达八十万名难民涌到寻求庇护。德国开放边境，一方面固然是出于人道主义，另一方面考虑到填补劳工短缺，并且缓和人口老化。换言之，摒弃私心解决难民问题，未尝不可以缔造既利人又利己的双赢局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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