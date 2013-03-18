香港《文汇报》：为双非婴提供“回头路”

（3月18日社评）

入境处处长陈国基昨日表示，部分双非儿童返回内地生活后，在当地申请户籍出现困难，现时香港永久居民身份没有取消的机制，呼吁内地父母来港产子前应三思。许多双非家长无法使子女在港获得家庭照顾，但这些双非婴返回内地在入学等方面遇到巨大困难。此外，一些内地新移民来港定居后难以适应，但由于无法回复内地户籍，不得不在失望乃至绝望中生活。当局应研究建立缓冲机制，在一段时间内提供“回头路”，容许新来港人士在一段时期内选择取消居港权，返回内地居住，避免产生社会问题。

双非母亲来港产子，其中有部分是因为看中香港的医疗质素，但子女获得居港权而失去内地户籍非其初衷。另有一部分虽是看中香港的居港权，但无法在港照顾子女，而子女回内地因没有户籍而难以入学等问题，亦使他们头痛不已。

一些内地新移民来港后面对找工难、居住环境挤逼等情况，缺乏亲属帮助，出现沟通问题，不适应香港生活，压力巨大。部分新移民妇女来港和丈夫团聚后，婚姻关系欠佳，甚至被丈夫虐打，但是她们的内地户籍早被取消，原居地的住屋和就业等社会保障亦同时消失，难以返回原居地重新生活，结果只能哑忍，甚至导致悲剧收场。

当局应检讨有关内地人士居港的法律机制，研究设立缓冲期，让取得单程证的内地来港人士或双非家长可在一定时期内，选择取消本人或双非子女香港居留权，为双非婴和新移民提供“回头路”。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。