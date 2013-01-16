《信报》：空气污染知祸始 绿色建设路漫漫

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（1月16日社评）
华东华中重雾深锁,首都北京十面"霾"伏,内地众多城市近日空气污染严重之况,不但成为国内舆论热点,也惹来国际媒体高度关注.中共领导人在描绘实现全面小康的愿景之际,如何避免因环境问题失控而使"美丽中国"的建设蓝图蒙污,诚为一大严峻挑战.
环境问题恶化,处理刻不容缓,相信已为社会共识,只是政府相关政策能否更加进取有为,地方与部门执行如何切实有效,才是关键.
造成大气严重污染的症结,一是中国对煤炭能源的使用过分依赖,以及汽车数量的爆炸性增长,使废气充斥.二是地面环境遭破坏,使空气污染的情况加剧.例如城外的植被受损严重,裸露表土大增,沙尘吹入市中；加上市内与近郊大兴土木,尘土飞扬等等,都使问题雪上加霜.三是人们日常生活中排放的二氧化碳,随现代文明而日增.
是故,空气污染涉及工业结构、能源结构、城市规划、城市管理等众多方面,也关乎人们对低碳生活、创建绿色城市的身体力行.针对当前景况,治理环境迫切,推广环保意识和倡导生态文明,为要务之一.
内地的环保教育仍然远远落后,尤其是地方官员,往往把经济发展的硬数字放在首位,视作仕途的筹码,却全然忽略生态环境受到破坏所带来的长期经济损害,既得不偿失,更祸延后代.
环保部门更应积极介入发展规划、工程审批、经济政策等各个环节,做好把关和推展工作,特别在中央加快推进城镇化的过程中,确保不致因此加剧污染,而是能让神州变得明丽.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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