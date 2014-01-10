《信报》：贝南奇写QE终卷 耶伦须阻长息急升

（1月10日社评）

美国联邦储备局公布去年12月会议纪要，披露缩减购买债券议决内容，显示几乎所有委员一致同意踏出退市一步。照美国经济目前复苏情况看，货币政策回复正常化的基础显然仍有相当脆弱性。因此，候任联储局主席耶伦在启动退市初段，如何防止利率上升危害经济，既是退市平稳过渡的关键；也是决定减购规模与退出节奏快慢的骨节点。

按会议纪要，联邦公开市场委员会强调，退市毋须预设轨道，而须取决于经济和购债计划的效果，并避免把加息与失业率紧扣起来。

随着联储局减少买债，加上QE对经济刺激的边际效果退减，今年增长很大程度须靠经济体自身的内生动力拉动。消费和房地产仍是增长的主要引擎，因而联储局拍板退市，也必须衡量消费与房地产市场对政策调整的承受力。

由于中国政府出手打击地方政府违规借贷，雷厉风行整治影子银行，估计今年外流到美国并源源注入楼市的资金将会减少；与此同时，一旦长期利率进一步上升，推动按揭贷款利息上扬，难免再弱化房地产市场的复苏动力。

如今美国10年期国债孳息有明显上升压力，市场押注联储局有可能提早加息，昨晚息口贴近3厘，耶伦掌管联储局后，退市节奏难望轻快，而且首要设法避免长息急遽上升。

总括而言，耶伦身来落实退出QE，相信退市政策会相当审慎，但基于货币政策从制订实施，到对实体经济活动产生影响，当中存在时滞，因而只有当联储局能够对未来半年至一年的经济前景精确预测，肯定未来强劲增长，才会采取升息行动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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