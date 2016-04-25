香港《经济日报》：日央安倍齐遏日圆 难言稳胜

（4月25日社评）

日本央行议息在即，日圆先行走贬。日央行与首相安倍率先放风，拟推负利率、扩大量宽、加码财政，三管齐下踩日圆、防衰退。惟市场对日本当局的能力信任不足，博弈结果难料。

市场本周焦点，是美国与日本两大央行议息。惟市场预料美国储局在当地时间周二至周三的议息会议，将按兵不动，故更关注日央行在周三及周四议息会议的动向，尤其日央行如何应对近期日圆强势，会否出招遏滙价。

事实上，日央行开会之前，市场已风声频传，指日央行将联同安倍政府，三管齐下，重招出击。

日央行方面，一是市传将扩大现时每年80万亿日圆的量宽计划，加码印钞增购交易所上市基金（ETF）等资产；二是日央行将推新的负利率措施，有别于年初对金融机构存入央行的超额准备金征负利率，以惩罚性手段＂赶钱走＂，新的负利率传将是银行向日央融资时，央行不但不收息，反贴息给银行，以推动银行更积极向日央借钱，向外放贷。

安倍政府方面，则传出加力松财政，拟以支持熊本地震重建为由，制定补充预算案，或动用多达3,500亿日圆的备用预算，以支持灾后重建、加推刺激经济措施，为疲乏经济输血。

日央行与安倍要出更重招数救亡，皆因其压力不轻。

日本经济在去年第四季倒退1.1%，在日圆高企下，市场料日本首季经济亦将负增长，若如此，将是安倍在2012年重新上任以来，第三次面临技术性衰退。

故对安倍与日央行而言，现时有迫切需要加招，首要目标是力遏近期偏强的日圆，避免日圆持续上升，进一步打击日股，以至出口及旅游业等经济支柱。

此应可解释，近期市场对日央行与安倍出手的预期急升，令日圆滙价由一度高见1美元兑107日圆水平，上周显着回落，更曾逼近112关。惟此是否等同日央行与安倍的如意算盘就能打响？恐言之尚早。

其实市场对日央行与安倍的能力，早已存疑，如安倍上任初期高举的＂安倍经济学＂，至今尚未见显效；以至日央行今年初推负利率，原意是遏日圆撑经济，终反为市场添乱而捱轰，且日央纵加码量宽买资产，亦恐被质疑已几近买无可买，反显黔驴技穷。

故日央行与安倍能否藉三管齐下之策，打低日圆滙价，将是当局与市场博弈胜负的重要关键。（完）