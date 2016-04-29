香港《经济日报》：日央行按兵不动 为政治非为经济

（4月29日社评）

日本央行昨出乎市场意料地按兵不动，此在经济上说不通，故外界揣测政治才是底因，如要迫日本政府分担振经济重担，又或争取美国让其再松银根，惟短期牺牲的肯定是日本经济。

美联储局与日本央行昨都公布议息会议结果，两者都一动不如一静，惟前者符合市场预期，后者却是大出市场意料，日央不加码松货币政策，遭受广泛抨击。

此因从经济考量，日央的决定实在说不过去。此不但因为日本昨公布的3月核心通胀为负0.3%，跌幅创3年新低，以及日央下调经济及通胀预测，日央行长黑田东彦昨更明言，日本经济及物价面临大风险。此在在需要政策扶助。

当然，日央亦有其说法，就是1月实施了负利率政策，目前仅金融市场有反应，需要更多时间才能将影响扩至经济及物价层面，换言之，就是要多点时间观察。惟日央的不作为，却未见其利先见其弊，昨即时令日股暴跌3.6%，日圆兑美元滙价则急升3%，打击经济信心及不利出口。外界不明黑田葫芦里卖甚么药，故纷纷猜测，若非为了经济，会否因为政治呢？外界估计政治原因可能有二。

其一，黑田不想独自背黑镬，要安倍政府上船。日央1月实施负利率，反令日圆升值，遭各界批其不智妄为，为经济添烦添乱。黑田这次不理市场要求放水的声音，外界揣度是否要迫使安倍政府先加码财政政策、加推经济改革措施，齐为提振日本经济负责。

事实上，日央议息前，日本便传政府正计划推消费券，以至筹谋放宽引入外劳等。日央不动，市场与民众自然更期望安倍加快出手。

其二，安倍政府要争取美国同意再松货币，以至做弱日圆。在2月的G20财长及央行行长会议上，美国等不同意日本干预外滙市场，更通过了要避免货币竞争性贬值的声明。然而，日央大松货币的重要目标之一，以及其客观效果，都是令日圆走弱，刺激外贸来提振经济。

美国总统奥巴马下月到日本出席G7峰会，外界有估计，安倍政府是要以日央不加码松货币，只会令市场更混乱，固不利日本经济，亦拖累环球金融以至经济为由，要求奥巴马首肯日本出手让日圆走软。究竟底因为何，外界只能揣测，无从查证，惟市场一日未搞清日央盘算，在日央未有新举动之前，日股压力恐怕难消，日圆则可能要保持升值的势头。（完）