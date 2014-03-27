《信报》：巴西主权信用降级 新兴市场加剧分化

(3月27日社评)

评级机构标普日前下调巴西长期主权债务评级，暴露了新兴市场面临资本流出对经济冲击的脆弱性，随着美国持续退出货币量宽（QE）和预期提前加息，风险将明显上升，并集中体现在经常账出现赤字、短期外债沉重的国家身上，进一步加剧新兴市场分化。

巴西经济疲弱，该国信用评级遭下调并不出人意表，只不过降级的确来得较市场预期为早，令人担心，一旦其他评级机构跟进，尾随下调巴西的评级，难免引发市场骨牌效应，打击投资者信心。

除巴西外，标普日前亦把俄罗斯的评级下调为BBB，前景由稳定降为负面，以反映欧盟和美国向俄国采取的经济制裁，对俄罗斯经济和金融所带来的不可预测后果。

换言之，目前金砖国家中，巴西与俄罗斯经济的发展风险明显恶化。另一方面，中国近期公布连串宏观数据，亦显示经济下行压力加大，加上人民币汇率走弱，不排除资金逐步转而流向亚太区，或其他新兴市场经济体，令新兴市场更为分化；那些能够扭转经常账赤字、内部结构改革取得一定成果的新兴市场，反而有机会成为资金流入「避险」的对象，令国际金融市场的发展更波谲云诡。

据外媒报道，金砖五国将于今年7月在巴西举行的金砖国家领导人会议上讨论加强合作，重点推动开发银行和应急储备安排这两大项目，但毕竟予人有远水难救近火之感。

近日乌克兰、俄罗斯以至巴西等新兴国家主权评级先后遭下调，可视为警示讯号，反映政治动荡，加上美国今年加速退市的外溢风险，对部分新兴市场国家的潜在破坏性，确实不容低估。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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