香港《经济日报》：英国脱欧余震 人民币遭池鱼之殃

安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
（6月28日社评）
英国脱欧惹避险资金推升美元，人民币中间价随即创6年低。今年上半年人币滙价积弱，中央图有序消化贬值预期，内地经济弱亦不支持强势人币，下半年人币是贬是稳，还看美元走向。
国务院总理李克强昨表示，人民币不存在长期贬值基础，但人币开市中间价昨大跌599点子，不但是去年8月11日人币再推滙改以来最大跌幅，更创6年新低。英国上周五公投脱欧，大量资金涌向美元避险，美元滙价指数单日飈近2%，人币相应贬值并非不合理。
然而，人币在今年上半年确呈弱势，在不少新兴市场货币企稳之际，人币兑美元滙价却累跌逾2%，兑一篮子货币的CFETS人币滙率指数更已累跌近5.6%，反映人币确正趋贬。
中央为实现人币国际化的长远目标，人币或不存在长期贬值的可能，惟短期来看，今年人币走贬亦非无据，其底因至少有二。
其一，有序消化贬值压力。市场对人币贬值预期犹存，如昨天的一年期人币远滙反映，外界料人币在一年后将较现水平再跌逾2%。中央亦深知，若如去年8月般一步到位贬值，势惹金融剧震，较理想的是如今年上半年般，让人币分阶段、有秩序走贬，以时间逐步消化贬值预期。其二，滙率要切合实际环境。中央虽强调滙率政策要回归本来功能，不以人币贬值撑经济。惟在内地出口仍疲乏难兴、外滙储备持续减少、宏观经济下行压力未消的当下，客观上亦不支持人币强势。尤其国际炒家的焦点是欧美市场，而非如去年底今年初般狙击人币，故中央亦可放手让人币趋贬，暂无硬托人币滙价的必要。
外界最关注的，应是下半年人币滙价会否续贬，相信人币续贬的压力确不轻。一方面，美国储局今年内加息的机会虽大降，惟英国脱欧惹环球金融经济滔天巨浪，游资正涌向美元避险，若美元强势持续，那人币自难兑美元趋稳，很可能要续被动贬值。
另一方面，一旦英国脱欧余震续来，令本已疲乏难兴的环球经济倍添重压，加剧内地出口以至宏观经济压力，人币滙价随经济大环境下行之势将更难改。
惟此亦端视炒家在下半年会否续紧咬欧美市场，令中央可继续放手让人币有序下行。一旦炒家卷土重来，再大力唱淡中国、狠踩人币，中央或在两害取其轻下要再力顶人币滙价，避免炒家推波助澜令人币跌出祸来。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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