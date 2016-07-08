《信报》：民心民粹难画等号 直升机洒钱新演绎

（7月8日社评）

英国公投脱欧刚满两周，环球股市虽剧烈波动，起落数番，惟有买有卖尚算秩序井然，并未出现悲观者预期的恐慌崩围景象。然而，大不列颠与欧盟「离婚」成为事实后，接连有投资公司暂停旗下英国物业基金赎回安排，截至本周四，「落闸」机构已达七家。另一边厢，意大利银行坏账问题火速升温，欧洲金融机构股价连日急泻，若不尽快找到应对之策，势将祸延全球。

英国物业基金向客户作出随时可要求赎回的承诺，但物业脱手需时，流动性风险时刻存在。此等基金长期保留大量现金储备，正是为了应付客户突发性撤资。可是，若非英国脱欧触发投资者对伦敦作为欧洲以至环球金融中心地位的质疑，令英国商用物业吸引力大打折扣，主力投资此类资产的基金，当不至于面临大规模客户赎回潮。

由此可见，英国脱欧足以引发许多意想不到的后果。物业基金纷纷「落闸」、客户欲退无从；银行不良资产数以千亿欧罗计、坏账问题积重难返的意大利，不迟不早皆在英国公投脱欧后「爆大镬」，金融体系中哪个角落还会接着出状况，仍须拭目以待。

除了经济、金融环节的众多未知数，英国脱欧掀动的政治风云，更加波谲云诡。正如我们在七月六日社评所言，英国独立党党魁法拉奇以赢家身份宣布辞职，与其说「急流勇退」，不如将之看成把烂摊子留给继任者处理。留欧阵营没有为脱欧预留后着，合情合理；力主脱欧的政客竟亦全无准备，赢了公投反落得个方寸大乱，当真让国内外「叹为观止」。

必须补充的是，民心思变若是大势所趋，此变之于民粹主义者，既可载舟亦能覆舟。前一种情况适用于笃定成为美国共和党总统候选人的特朗普，以至希腊总理齐普拉斯所属的激进左翼联盟（Syriza）；后一种情况应验于阿根廷前总统克里斯蒂，以至遭国会弹劾停职受审的巴西总统罗塞夫。在英国「意外」脱欧、美国政治狂人气焰高张的当下，民粹浪潮席卷全球，似乎路人皆见。可是，放诸地球不同角落，变的虽是民心，民心却不一定偏向民粹。

金融海啸至今八年，不论建制派抑或民粹政客，都缺乏对症下药破旧立新的决心和魄力，振兴经济重任落在中央银行身上。问题是，从零息到量宽到负利率，大蒙宽松之利的只有形形色色资产市场，国民工资和实体经济一直原地踏步。以欧洲部分国家年轻一辈失业率之高、南美诸国百姓对官商勾结政治腐败之厌倦，民心思变是正常，民不求变才有违常理。

全国人大财经委副主任、前人民银行副行长吴晓灵，日前在博鳌亚洲论坛与本港金管局合办的金融合作会议上，对「直升机洒钱」大泼冷水，强调不应只寄望央行，必须正视经济结构僵化、创新动力不足、消费投资不振等深层经济问题。

经过八年努力，央行早已板斧尽出独力难支，吴晓灵的「断症」，我们完全同意；不过，关于「直升机洒钱」，却有进一步探讨必要。

吴晓灵的话，针对的显然是央行早已采用的宽松手段，即前面提及的零息、量宽以至负利率。然而，「直升机洒钱」（helicopter money）迄今并无清晰定义，此词是否涵盖上述措施以外的元素，值得注意。英国政局发展的点点滴滴，也许能为这个疑问提供一些意外启发。

在保守党党魁之争中知难而退的英国退休保障大臣郝智恒，竞逐期间曾许下承诺，一旦当选继而拜相，将创立一个规模千亿英镑的基金，在全国各地大兴土木刺激经济。此一主张，跟有「左王」之称的工党党魁郝尔宾提出的「人民量宽」（People's QE）概念，可谓如出一辙。

见微知着，英国政坛不分左右，俱不乏倡议政府直接支配helicopter money、不再假手于银行私企的人物。类似主张一旦在政策层面上执行，对实体经济和资产市场有何深远影响，将成为专家学者下一道重要课题。