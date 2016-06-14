香港《星岛日报》：英脱欧疑云牵制储局加息

（6月14日社评）

英国脱离欧盟民意升温，加上其他不利消息，亚洲昨日出现小股灾后，欧洲股市继续下挫。还有九天就到英国公投是否脱欧，支持和反对者「叮当马头」，金融市场恐怕继续有一番波动。

刚过去的星期日最令市场震动的一则新闻，是英国《独立报》发表的网上民调，显示有五成半人赞成脱欧，比赞成留欧者高出足足十个百分点。恒生指数下跌了百分之二点五，上海证券综合指数跌了百分之三点二，日经指数更跌了百分之三点五。

相对而言，英法德等地股市初段只跌约百分之一，似乎比亚股「冷静」，毕竟，当日另一份报章《星期日泰晤士报》的网上民调，显示支持脱欧者只领先一个百分点，况且当地金融市场已有好一段日子受到这股阴霾笼罩，而单是英镑早已经持续下跌至三个月前的水平。

英国政坛一向有亲欧派和疑欧派，由于主要争论在英国自主权和财政运用等政治层面，并非普罗民众最关心的议题，但是，最近几个月疑欧甚至脱欧派声势大振，一直倡议脱欧的独立党党魁法拉奇，以及脱离执政保守党中央路线公开支持脱欧的前伦敦市长约翰逊，人气急升。

当初保守党首相卡梅伦以公投是否脱欧这招「擦边球」，来作为与欧盟谈判加强英国话语权的筹码，现在却出现「打出界」的风险。大部分民调都显示支持和反对者相差无几，《独立报》的调查结果，只是很夸张地传递了脱欧不再毫无机会的讯息，市场借势作出回应。

脱欧派最吸引群众的两大理由，是财政自主和移民控制。现时英国每年要向欧盟财政提供一百七十八亿英镑，得到的各种回拨和津贴约九十三亿，净补贴欧盟八十五亿英镑（约九百四十亿港元）。脱欧派指欧盟是入不敷支的大花筒，还要问英国拿钱解决难民问题，而留欧更会令英国每年接收二十五万名移民。

脱欧派声势日增，导致留欧派重拳反击，不但首相卡梅伦出声，连分别属于保守党和工党的两位前首相马卓安和贝理雅，也难得同场声援留欧，工党前首相白高敦及现任伦敦市长萨迪克汗亦表态支持，声援者还包括圣公会坎特伯里大主教、霍金等多名科学家以及众多商界领袖。连美国总统奥巴马都帮一把口。

奥巴马担心英国脱欧会削弱美国在欧洲的影响力，商界担心难做生意，科学界担心研究人才和经费大萎缩，这些都不是普罗百姓最关心的问题。留欧派的最大撒手鐧，是脱欧可能重挫经济，影响四十万个饭碗，国人平均工资倒退，库房收入减少，要樽节开支，影响派福利和退休金的能力。

脱欧派批评这是留欧派危言耸听。不过，有市场风险评估公司，指脱欧会令英国股市在两、三个月内失去四分一股值，欧股亦要跌两成，全球金融市场动荡，恐怕美国难以独善其身。面对脱欧与否难料，美国联邦储备局本星期议息，似乎以不变应万变为上策。