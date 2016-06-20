香港《经济日报》：英脱欧掀序幕 英欧麻烦陆续来

（6月20日社评）

英国脱欧公投周四投票，亲欧议员考克斯遇刺纵助留欧派赢同情票，惟公投令脱欧成可操作选项，不少被欧盟财政、难民等政策紧缠的欧洲国家或有样学样脱欧，英欧麻烦只是开始。

留欧派工党女议员考克斯，上周四疑遭一名脱欧支持者枪击身亡，令英国民众震惊，触发大量同情票倒向留欧阵营，民调与赌盘皆显示留欧支持度回升，或助环球暂时避过英国一旦脱欧引发的政治、经济、金融震荡。

惟留欧派纵在今次得利，英国国内对欧盟的离心，却已根深柢固。一方面，英国向来有＂光荣孤立＂的传统，自感有别欧洲大陆，尤其现时英国经济表现犹胜欧盟，如去年英国经济增长达2.3%，较欧元区的1.6%理想；英国失业率更仅5%，而欧元区失业率仍逾一成，令不少英国国民盼疏远欧洲大陆的＂穷亲戚＂以自保。另一方面，英国现时受制与欧盟的移民、难民政策。英国国民既忧来自欧洲穷国新移民涌到英国抢饭碗，更忧英国要跟从欧盟的政策，要没完没了地接受大量中东、北非难民，加剧英国的经济、社会福利重担，甚至推升英国遭恐袭的风险。

故留欧派纵因考克斯丧命，在今次公投中＂大步槛过＂，英国国内对欧盟的离心却恐挥之难散。且无论英国脱欧公投的结果如何，欧洲大陆的疑欧声音料更高涨，催化欧盟内部裂痕。事实上，在环球经济疲乏、地缘政治动荡难息下，孤立主义正在全球蔓延，＂狂人＂特朗普竟能成美国总统候选人，正是个中显例。英国公投亦将脱欧由欧洲禁忌变成一个可操作的选项，变相助长部分欧洲国家的孤立主义，反欧盟的声音势更响亮。

如希腊、西班牙等欧猪国，近年便被欧盟掣肘要大力撙节开支，不少欧猪国民将经济衰弱、失业率高企等问题，矛头直指欧盟。如西班牙下周日的国会选举，反撙节极左阵营声势急升，或令西班牙与欧盟关系倍添变数。

就算欧盟龙头法国，亦备受欧盟的移民、难民等政策困扰，＂逢欧必反＂的极右政党支持度日增；以至较富裕的北欧国家如丹麦，亦因难民、反恐等问题，疑欧呼声更涨，甚至拟仿效英国就留欧或脱欧公投。因此，英国纵然留欧，却已打开了脱欧的潘朵拉盒子，如何应对日益扩散的疑欧主义、防止其他成员国有样学样公投脱欧将是欧盟无法回避的严峻挑战。（完）