香港《信报》：英国脱欧公投 人人都在豪赌

（2月24日社评）

这一刻，英国可以说是地球上最阔气的「聚赌集团」，因为人人都在豪赌，以决定自己甚至整个国家的命运。第一个赌徒是英国首相卡梅伦（David Cameron），他宣布提前举行「脱欧公投」；第二个赌徒是同属保守党的伦敦市长约翰逊（Boris Johnson），作为政坛巨星的他倒戈宣布支持英国脱欧，跟卡梅伦唱反调；第三个赌徒自然是英国所有合资格公投的选民；第四个赌徒则是苏格兰，因假如英国脱欧，乃背离苏格兰大多数民众的意愿，苏格兰势必再发起另一次独立公投，脱英去也。

卡梅伦之豪赌，始于二○一三年，当时监于打正旗号疑欧排外的英国独立党（UKIP）急速冒起，威胁到保守党赢取大选继续执政的机会，卡梅伦许下承诺，若成功连任的话，将于二○一七年举行公投以决定英国是否留在欧盟。去年大选，卡梅伦领导保守党以压倒性优势胜出，保住政权的他上星期于布鲁塞尔与欧盟各国重新谈判，争取到英国享有「特殊地位」的协议，大前提是英国必须「留欧不脱」，否则一切作废。卡梅伦回国后召开内阁会议，宣布提前在今年六月二十三日举行公投，企图速战速决，杀疑欧派一个措手不及。

按原本的盘算，英国的留欧派稍占上风，民调显示领先疑欧派约十五个百分点，卡梅伦的豪赌牌面不差。却奈何，保守党内忽然杀出了一位赌性更强的约翰逊，这位被视作下任首相热门的伦敦市长表态支持脱离欧盟，理由是让英国人民拿回被蚕食的自主权，这一番话顿然令英镑滙率一度重挫超过百分之二，跌幅是二○○九年以来最大。

由于约翰逊过往没有强烈的脱欧倾向，反而在任职《每日电讯报》记者期间以亲欧立场着称，而且其父斯坦利．约翰逊（Stanley Johnson）曾是欧洲议会议员和欧盟委员会官员，所以他加入脱欧阵营（Brexit）被赋予一种野心家的色彩。据阴谋论者分析，约翰逊估计公投会由脱欧派胜出，从而迫使卡梅伦落台，自己身为赢家即可众望所归登上相位。换言之，约翰逊押上了政治前途，赢则逼宫，输则「自宫」。

卡梅伦和约翰逊各押一边，是赢是输，谁胜谁负，取决于公投结果，这又是英国人民的集体豪赌。从经济角度来看，脱欧弊大于利，英镑相信最少贬值一成。英国与欧盟每年的贸易超过四千亿英镑，占英国贸易总额一半以上，一旦脱欧，英国营商环境存在着相当大的潜在损失，因此评级机构惠誉表示，英国脱欧可能带来短期的经济代价，长期则构成重大风险。穆迪亦指出，如果英国脱欧，可能将其评级展望调低至负面。然而，疑欧派的重点不在于经济，而在于传统文化的核心价值是否能够扞衞，关于这一点，姑且称之为「英式本土主义」。

英国人民若然选择留在欧盟，变化不大，情况就好比一九七五年，时任首相的威尔逊（Harold Wilson）发起公投，以决定是否留在当时的「欧洲经济共同体」，最终留欧派获胜。假如这次公投选择脱欧，情况将会是翻天覆地的转变，卡梅伦相位不保之余，连苏格兰也有可能再次寻求独立，大不列颠共和国版图将严重缩水。

苏格兰是留欧派的坚实支持者，因为当地受惠于欧盟对农产品的补助，对欧洲大陆出口贸易成为创造就业与经济发展的重要支柱。苏格兰首席大臣、民族党领袖斯特金（Nicola Sturgeon）表示，英国脱欧将引发苏格兰再度举办独立公投，她认为苏格兰若是欧盟的「独立成员国」，会获得最好待遇。英国脱欧之日，也许是苏格兰脱英之时，当中蕴含着扣人心弦的戏剧性张力。

卡梅伦在豪赌，约翰逊在豪赌，英国人在豪赌，苏格兰在豪赌，若卡梅伦赢了，一切改变不大；倘约翰逊胜出，则如「大杀三方」，天翻地覆。至于受这一场风起云涌世纪赌局结果影响深重的欧盟，于此时此刻却只能像个局外人。欧盟执委会发言人席纳斯（Margaritis Schinas）表示，欧盟不会介入英国的脱欧公投，明言「不会宣传，也不会参与宣传活动」。原因显然是恐防出现「阿崩叫狗」效应，愈叫人留欧，愈令人脱欧。

豪赌归豪赌，筹码只有人民手中的选票，英国没有人鼓吹无底线暴力抗争，赌得相当文明。