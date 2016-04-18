香港《信报》：卡梅伦丑闻困扰 脱欧公投存暗涌

（4月18日社评）

英国命运，谁主浮沉？牵涉到大不列颠王国是否脱离欧洲的全民公投，将于今年6月23日举行，维时10周的宣传期正式展开，双方阵营皆派出重量级人物积极拉票。以脱欧派为例，伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）出席曼彻斯特的造势集会，他认为脱欧公投的机会或许一生人只有一次，英国人应该把握机会，摆脱由官僚主导的欧盟，改为透过民选的英国政府直接与欧洲各国合作，主导自己的未来。约翰逊指出：＂若我们沉着应对、不被吓倒6月23日投下自由民主一票，我相信这个国家将前所未有地繁荣和兴盛。6月24日会成为『独立日』。＂

份量十足的约翰逊隶属执政保守党，却与党友尤其是首相卡梅伦（David Cameron）唱反调，对于留欧派而言无疑是一记重挫。假如卡梅伦维持去年连任首相以来春风得意的强势，问题也许不大，英国继续留在欧洲享受其＂特别地位＂（卡梅伦在2月与欧盟谈判达成协议，大前提是留欧不脱）的机会较高；然而，随着＂巴拿马文件＂泄密风波所造成的杀伤力，卡梅伦能否打响留欧的如意算盘顿现暗涌。更加波谲云诡的是，一旦英国脱欧，不排除带来骨牌效应，连一向亲欧的苏格兰也要再一次举行独立公投，届时大不列颠王国必然面目全非，该国独立于欧洲的同时，却失去了独立于王国版图的一大片领土。

巴拿马文件揭示，卡梅伦亡父设立的离岸基金公司，30年来没有在英国缴过税。卡梅伦先是否认其事，后来纸包不住火，不得不承认，可是仍坚称没有得益。不过事实却是，他除了承受亡父的30万英镑遗产，还收了母亲送赠的20万镑，既有避税之嫌，亦难以洗清隐瞒财产的指控。卡梅伦前言不对后语的表现，不但导致其民意支持度急剧下滑八个百分点，还惹来上周六伦敦示威，数以万计抗议者要求首相下台，其中一个口号是＂甩掉不可靠的卡梅伦＂。

首相下台可能言之尚早，毕竟现在的在野工党处于弱势，在形象极左的党魁郝尔彬（Jeremy Corbyn）率领之下，难以发挥扳倒执政党的力量，保守党内亦不见得有人藉此逼宫，然而有一点是可以肯定的，卡梅伦号召民众留欧的感染力必然大打折扣。

按照目前各项民意调查结果反映，脱欧派和留欧派各占四成，近两成未有决定。值得注意的是，脱欧派的支持度有些微上升趋势，留欧派则有稍稍下降的迹象，要是加上卡梅伦的＂离岸基金公司丑闻＂，部分选民有可能基于情绪反应而投下脱欧票，作为一种变相的惩罚。保守党内亲欧的资深国会议员克拉克（Ken Clarke）表示：＂首相若是在公投败北、进而陷入保守党领导危机，则他会撑不过30秒。＂

国际货币基金（IMF）日前警告，如果英国决定脱离欧盟，将对欧洲甚至全球造成严重损害。美国作为英国最紧密的盟友，无论从经济上、政治上或军事上的考虑，皆不希望英国脱欧，从而破坏其跨大西洋的国际部署。因此，本周五到访伦敦的美国总统奥巴马，将会罕有地＂晓以大义＂，表态支持英国继续留在欧盟。问题是英国人会否轻易地被说服，最低限度约翰逊已经反唇相稽，批评奥巴马呼吁留欧是赤裸裸的虚伪。

不久前的4月1日，英国《衞报》引述消息报导，向来保持政治中立的英国皇室，因不满国内有媒体形容英女皇伊利沙伯二世支持脱欧，正密切考虑介入脱欧与否的讨论，表态支持留欧。由于4月1日是愚人节，报导的真实性令人怀疑。撇开愚人节的玩笑成分，刚刚庆祝过九十岁生日的英女皇，会不会为去留问题作出明示或暗示，值得大家留意，说到底，此事攸关大不列颠王国的命运，＂事头婆＂也许真的会按捺不住。

无论如何，面对丑闻困扰的卡梅伦，个人仕途与国家前途挂上了钩，可谓兵凶势危，能否化险为夷，玄一点说，或许要看他的小宇宙和国运大宇宙积过多少福，政治从来离不开因果循环 。（完）