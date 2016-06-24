香港《经济日报》：英国留欧与否 大欧洲梦都要醒

安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
（6月24日社评）
英国脱欧公投结果今揭盅，若脱欧成真，英国与欧盟固齐受重挫，就算留欧收场，英国内部的亲欧、疑欧两营撕裂固难癒，欧盟内部裂痕亦愈趋凸显，英欧仍是双输，只是输少当赢。
英国脱欧公投最快今天上午有结果，虽然市场相信留欧机会较大，但无论结果是英国留欧也好、脱欧也罢，对英国与欧盟的挫伤，已成定局。若然脱欧，固是英欧噩梦开始。因政治上，此或意味大不列颠联合王国步向分崩离析，一向有离心的苏格兰与爱尔兰，很可能寻求公投与英格兰分家；部分对欧盟不满的国家如意大利、西班牙等，则可能学英国提公投脱欧。
经济上，英国将失去欧洲大陆庞大腹地，欧盟亦丢失英国伦敦此国际顶尖金融中心；且在接下来的脱欧谈判中，欧盟很可能提极苛刻条件刁难英国，就算此将如七伤拳般伤人伤己，亦要杀鸡儆猴。
公投结果就算如市场预料，是英国留欧，惟今次公投对英国与欧盟造成的内伤，仍相当深重。因今次脱欧公投，令英国内部亲欧、疑欧两大阵营的长期矛盾趋表面化、白热化，不同民调皆显示双方均旗鼓相当，此或预视就算今次公投过后，英国内部就留欧、脱欧的争拗甚至撕裂，恐将没完没了，为英国内部以至英欧关系，徒添长期不稳定因素。
更关键是，英国脱欧公投暴露欧洲一体化的深层矛盾。随着冷战结束，欧洲整合在上世纪80、90年代加速，欧洲多国盼藉开放市场、开放边境、统一货币、整合财政政策等，令欧洲成雄视全球的强大政经实体，故就算欧洲各国在理财哲学、发展水平，以至文化传统等存明显落差，但在宏大的大欧洲梦想，以及欧债危机爆发前欧洲经济大好，令诸般矛盾被掩盖。
但共富贵易、共患难却难，随着欧债爆煲，欧盟大国与欧猪国固争拗不休；去年欧洲难民危机急爆，德国等个别龙头倡大开门户，部分欧盟国却不愿卖帐，在新仇旧怨累积下，欧盟体系的僵化及成员国之间的矛盾日益凸显，继而爆发。英国脱欧纵不成事，欧盟各国的脱欧派却势乘时而起，不断冲击欧盟的体制。
此反映欧盟改革已迫在眉睫，惟此说易行难，尤其当触及移民以至财经政策时，若如个别欧盟国家要求般走回头路，恐令欧洲一体化倒退，如何走好平衡木将极其棘手，但却是欧盟重拾团结整合，抑或走向瓦解的存续关键。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。