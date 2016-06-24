香港《经济日报》：英国留欧与否 大欧洲梦都要醒

（6月24日社评）

英国脱欧公投结果今揭盅，若脱欧成真，英国与欧盟固齐受重挫，就算留欧收场，英国内部的亲欧、疑欧两营撕裂固难癒，欧盟内部裂痕亦愈趋凸显，英欧仍是双输，只是输少当赢。

英国脱欧公投最快今天上午有结果，虽然市场相信留欧机会较大，但无论结果是英国留欧也好、脱欧也罢，对英国与欧盟的挫伤，已成定局。若然脱欧，固是英欧噩梦开始。因政治上，此或意味大不列颠联合王国步向分崩离析，一向有离心的苏格兰与爱尔兰，很可能寻求公投与英格兰分家；部分对欧盟不满的国家如意大利、西班牙等，则可能学英国提公投脱欧。

经济上，英国将失去欧洲大陆庞大腹地，欧盟亦丢失英国伦敦此国际顶尖金融中心；且在接下来的脱欧谈判中，欧盟很可能提极苛刻条件刁难英国，就算此将如七伤拳般伤人伤己，亦要杀鸡儆猴。

公投结果就算如市场预料，是英国留欧，惟今次公投对英国与欧盟造成的内伤，仍相当深重。因今次脱欧公投，令英国内部亲欧、疑欧两大阵营的长期矛盾趋表面化、白热化，不同民调皆显示双方均旗鼓相当，此或预视就算今次公投过后，英国内部就留欧、脱欧的争拗甚至撕裂，恐将没完没了，为英国内部以至英欧关系，徒添长期不稳定因素。

更关键是，英国脱欧公投暴露欧洲一体化的深层矛盾。随着冷战结束，欧洲整合在上世纪80、90年代加速，欧洲多国盼藉开放市场、开放边境、统一货币、整合财政政策等，令欧洲成雄视全球的强大政经实体，故就算欧洲各国在理财哲学、发展水平，以至文化传统等存明显落差，但在宏大的大欧洲梦想，以及欧债危机爆发前欧洲经济大好，令诸般矛盾被掩盖。

但共富贵易、共患难却难，随着欧债爆煲，欧盟大国与欧猪国固争拗不休；去年欧洲难民危机急爆，德国等个别龙头倡大开门户，部分欧盟国却不愿卖帐，在新仇旧怨累积下，欧盟体系的僵化及成员国之间的矛盾日益凸显，继而爆发。英国脱欧纵不成事，欧盟各国的脱欧派却势乘时而起，不断冲击欧盟的体制。

此反映欧盟改革已迫在眉睫，惟此说易行难，尤其当触及移民以至财经政策时，若如个别欧盟国家要求般走回头路，恐令欧洲一体化倒退，如何走好平衡木将极其棘手，但却是欧盟重拾团结整合，抑或走向瓦解的存续关键。（完）