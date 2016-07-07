香港《经济日报》：脱欧忧虑再起 环球迷雾难散

（7月7日社评）

英国脱欧忧虑复炽，曾盼脱欧冲击渐被消化的金融市场打回原形，此反映全球正陷未知境地，既忧新伤旧患交煎，更怕药石无灵，何时脱困看各国央行与英国政坛能否尽力拨开迷雾。

港股恒指过去两个交易日累跌564点，全数蒸发周一的265点升幅兼「跌凸」。除港股外，一度憧憬英国脱欧阴霾消散的环球金融市场，近日又因脱欧忧虑再升而再陷劣势，除股市明显回吐，英镑昨更贬至31年新低，资金涌向黄金与日圆等避险，市场正关注脱欧震荡会否再加剧，甚至酿全球新一波金融危机。

全球再爆「黑天鹅」的风险，应未必太大。因英国出乎意料脱欧，杀全球一个措手不及后，各国政府与央行皆已打醒十二分精神，如英伦银行便降银行资本要求，变相松银根救急。加上2008年金融海啸，雷曼倒闭令全球金融经济骨牌式倒下的惨痛教训记忆犹新，各国势设法力阻重蹈覆辙，故环球经济金融再危机急爆的风险，暂仍不高。

惟无可避免的是，英国脱欧正将全球推向一个未知境地，既忧新伤续增，又怕旧患复发，更担心伤患无药可医。

如英国有3只总值达91亿英镑的房地产基金突停止赎回，惹市场担忧其他基金会否亦出事，以至其他金融资产会否倍添沽压，甚至因斗快沽货酿成人踩人式混乱，造成脱欧新伤口。

且市场深受脱欧惊吓后，又再重新检视有否其他未爆旧炸弹，如市场又再关注意大利银行坏帐问题，虽然此已是欧债危机以来的「老毛病」，惟市场势续注视脱欧会否令这些尚未治癒的旧伤，又再恶化。投资者更怕的，是在新伤旧患交煎下，恐无药可医。尤其英伦银行一旦再减息，将加剧英镑跌势自添烦乱；欧洲央行负利率亦无多大空间，且就算加码量宽印钞买资产，又恐面临无资产可买之困，令金融经济失救。

在诸般不明朗因素下，环球市场心续虚怯，大量游资遂涌向黄金、日圆甚至负息债券等图避险。能否为全球「定惊」，关键之一还在各国央行，因市场对各主要央行既怕失望，却又有所期待，在没其他更好方法下，盼央行硬着头皮拿出对策，以纾市场忧心。

更关键是作为始作俑者的英国，到底其政局何时趋稳，政府新领导层拿出怎样的脱欧路綫图以至时间表，将是环球金融经济能否拨开迷雾，趋向稳定的重要一步。