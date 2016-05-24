香港《信报》：英国靠吓阻脱欧 民调赌盘观去留

（5月24日社评）

七国集团（G7）上周六结束在日本仙台举行的财长会议，席间美日围绕圆滙针锋相对，德国则对美日共同呼吁增加财政开支置若罔闻。与会代表虽强调各国应多管齐下，透过货币、财政和结构性手段刺激经济，但对如何付诸实行只字不提。

七国财长若有一事人同此心，非英国脱欧大错特错莫属。仙台会议甫闭幕，英国财政部即发表报告，围绕脱欧后果提出迄今最严峻的警告。按其估算，在最坏情况下，英国经济增长于二○一八年将较目前预测（百分之四点三）低六个百分点，意味英国脱离欧盟后势必陷入衰退，而楼价将从现水平下滑一成。其他令人担心的情境，诸如英镑滙价急挫、通胀上升、职位大量流失，财政部亦根据严重性不同的假设逐项示警。

必须认清的是，目前离六月二十三日公投不到一个月，支持脱欧和支持留欧两大阵营必会把握最后机会，使出浑身解数以提高己方胜算。不难想像，财政部在经济、就业、楼价等国民最关心的领域所发出的每项警告，在脱欧拥护者角度尽皆危言耸听；该阵营的代表人物，比如同属保守党却跟首相卡梅伦唱对台的前伦敦市长约翰逊，说不定已在张罗数据密谋反击。

正如我们在五月十二日社评〈脱欧公投还是楼市公投〉所言，「脱」与「留」两派为争取选票大打攻防战，惟脱欧的真正后果，只会在事后方能大白，此刻双方所作的任何推测，跟「断估」相差无几。作为没有投票权却可能受到英国公投结果影响的投资者，有哪些地方值得关注？

我们认为，这个问题得分两个层面讨论︰一、投资者对脱欧的忧虑跟实际资产配置是否大有出入；同样，民调结果跟博彩市场显示的两阵获胜机会，哪一个指标较值得信赖？二、英国政府的文宣攻势，临近投票阶段已明显转向楼价、通胀、就业以至实质工资这些关乎民生的环节，但万一英国人不理会警告，选择与欧盟各走各路，英国将以什么形式退出、大不列颠要为不同「出路」付出什么代价？

先说第一点。美银美林最近发表的全球基金经理调查发现，英国脱欧乃金融市场眼前最大风险，甚于人民币贬值。有趣的是，这些把脱欧视作头号危机的专业投资者，多达百分之七十一不相信英国人会作出脱离欧盟的抉择。

基金经理把一宗低机率事件看成市场最大的风险来源，表面上矛盾重重，但与民调持续显示「脱」与「留」旗鼓相当，博彩公司开出的赔率却由始至终反映脱欧阵营必然大败，可谓异曲同工遥遥呼应。

自英国落实公投以来，「留欧」与「脱欧」在民调中互有胜负，「留」派近期虽占得上风，惟根据上周六公布的Opinium调查结果，领先优势不外四个百分点（百分之四十四对百分之四十），不足以认定「脱」派必败；反观博彩市场盘路，赔率显示「留」派胜算一直高企于七成半至八成半，「脱」派反先无望。

重点是，不管民调怎么变，都动摇不了赌客对公投结果的判断。此辈重视别人如何评估选民投票意向，多于个人对公投结果的想法，而这股源于「集体智慧」的注码力量，在二○一四年苏格兰独立公投和去年英国大选两役表露无遗，可靠程度远在民调之上。博彩市场的「集体智慧」若不幸落空，等于反证基金经理错判英国脱欧机率，一旦出现这种情况，专业投资者的忧虑（英国脱欧乃市场最大风险），想不成真也难。

英国一旦脱欧，首相卡梅伦势乌纱不保，「脱」派的重量级政客约翰逊乘机夺权，诸般揣测，已成为英国公投最热门的「题外话」。我们认为，脱欧阵营倘若得胜，英国如何实践退出欧盟，才是大不列颠最大的考验。

对英国冲击最低的选项，是加入覆盖欧盟国家和非欧盟国家的「欧洲经济地区」（European Economic Area, EEA），确保英国可继续全面进出欧洲单一市场。然而，有权利必有义务，此法震荡虽小，但英国要迅速跟其他欧盟成员国达成协议，代价必然是容许劳工跨境自由流动，并必须向欧盟财政预算作出贡献。这些条件，不正是脱欧派力争摆脱的「枷锁」吗？