香港《经济日报》：憧憬幻灭英镑挫 白天鹅可再黑

（1月10日社评）

英国首相文翠珊令市场惊觉英国可能硬脱欧，英镑闻声急挫至逼近去年10月时的31年低位。去年英国公投脱欧震荡后反常的乐观情绪，恐将面对现实。特朗普牛市会否面对同样命运呢？

对于外界批评英国政府在脱欧问题上思绪混乱，文翠珊藉电视台访问否认，她并明言，英国将不会如一些评论所指保留部分一些欧盟成员身份，而是会明确脱欧，自行管理边境和移民政策。市场认为，这代表着英国将会失去欧洲单一市场，英镑兑美元昨闻声急挫至1.2165，逼近去年10月低位，似敲醒了对脱欧乐观的看法。

事实上，当英国去年6月公投脱欧此黑天鹅暴现，市场大为惊慌令英国股市急跌，惟跌了不到一周，乐观情绪已主导市场。英股回升兼成功破顶，既有认为英国可能谈判出较有利条款而能留在单一市场，更因英镑大跌及通胀憧憬带动商品股，英国股市自公投脱欧后的低位至今大升了逾2成。

去年由黑天鹅转身变为白天鹅的，不单是英国公投脱欧，更戏剧性的是特朗普胜选，美股和美元一天内就V形大反弹，市场更憧憬特朗普上台后大兴基建，刺激经济，令美股愈升愈有，屡创历史高位，出现所谓特朗普牛市。

如此牛市会否亦属过度乐观呢？此当然难以逆料，但不确定性其实很高。内政方面，虽说共和党主导了参众两院，特朗普大减税的计划应可顺利推出，惟是否应大幅举债以大兴土木，共和党内部亦有分歧。

且特朗普和盘据共和党以至华府内部的传统精英分歧甚大，可说面和心不和，在是否联俄上便尤其分裂，故能否顺利磨合推出包括经济的政策，不无变数。

同样值得关注的是，特朗普不但高举贸易保护主义，更在一中问题上挑衅中国，若其落实大规模增加关税的承诺，以至打贸易战与中国开火，全球两大经济体交恶，环球以至美国经济本身，不可能不受挫。

甚么是「黑天鹅」？意料之外才是「黑天鹅」。当市场乐观看待英国脱欧而实况并非如此，白天鹅可变回黑；特朗普牛市亦充满变数与不确定性。

黑天鹅可漂白，但白天鹅亦可变黑，英镑昨天的表现，再次提醒市场要未雨绸缪，莫轻视黑天鹅，以免一旦惊现时被杀个措手不及。（完）