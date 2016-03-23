香港《经济日报》：比利时又遭恐袭 冲击欧盟团结

（3月23日社评）

比利时上周捕获巴黎恐袭主谋后，昨疑遭恐怖分子连环炸弹报复，此反映恐袭在欧洲几成风土病，行动力亦更迅速，除威胁欧洲安全，对欧洲政治版图以至欧盟团结，势成严峻考验。

法国巴黎去年11月爆血腥恐袭，逾百人死亡，主谋之一的萨利赫上周五在比利时被捕，惟此却未能带来和平。比利时首都布鲁塞尔的机场与地铁昨发生连环爆炸，造成至少三十多人死亡，有分析指事件或涉恐怖组织报复。

比利时再次卷入恐袭，或多或少与其反恐工作不彰有关。如布鲁塞尔的莫伦贝克区，正是欧洲「著名」恐怖温床，聚居于当地的穆斯林移民一直难融入社会、长期贫穷，被恐怖组织伊斯兰国等伺机宣扬极端思想，加上当地警力不足、枪械管制松懈，令莫伦贝克成恐怖分子基地。然而，欧洲恐袭事件接二连三，除巴黎与比利时遇袭外，去年8月曾有恐怖分子拟在荷兰阿姆斯特丹开往巴黎的列车上大开杀戒，幸遭制服，此或反映恐怖活动渐成欧洲风土病，短期内恐难遏止。

且今次比利时恐袭更反映，恐怖分子长期潜伏，发动袭击以至报复能力较过往更迅速，令反恐部门更难及时瓦解恐袭阴谋，对欧洲安全威胁更大。惟恐袭除损欧洲安全外，实有更深远影响。随着恐袭事件无日无之，势令欧洲民众联想到源源不绝涌入的中东、北非难民问题，对当地穆斯林移民的同情亦恐大减，令欧盟政治面临更大挑战。

一方面，面对每年数以百万难民涌进欧盟国家，欧盟各国正力求自保，如有欧盟国拟暂停履行神根公约，重新对边境实施严格管制，以堵截难民。惟欧盟根基之一，正是开放边境，让人流、货流更自由流动，若欧盟各国重新关上门户，势损欧盟一体化基石。

另一方面，恐袭频生且难民问题日益尖锐，令不少欧洲国家的极右势力，乘反移民情绪急速冒起，如本月初的德国地方选举，新兴极右政党便扳倒执政党。随着极右派在欧盟多国崛起、民粹主义气焰日盛，对欧盟政治生态，恐酿更大负面冲击。更惹忧心是，极右组织往往亦反欧洲一体化，若极右在欧盟内部声势日涨，欧盟各国要联手处理难民以至经济不景等难题，阻力势更大，此势损欧盟团结，甚至种下欧盟趋向解体的祸根，令经济政治社会皆陷乱局的欧盟，更难见出路。