《信报》：得数据者得天下 两层次分析股神＂转性＂

（5月11日社评）

股神毕非德在上周六举行的巴郡（Berkshire Hathaway）股东周年大会上，既就押注国际商业机器（IBM）损手「认衰」，亦为错失投资谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）的最佳时机「认蠢」，而对于苹果公司在消费市场拓展商机的超凡能力，股神则赞不绝口。

毕非德金口一开，围绕科技改变世界及科企投资价值的讨论变得热上加热，去年起纳入巴郡投资组合的苹果并没有辜负股神对它的祝福，本周市值突破八千亿美元！

毕非德的自嘲和对科技企业的正面评价令不少论者得出股神投资思维改变的结论。关于这点，我们认为应分两个层次来剖析。与其说因为科技企业这些年来为股东创造了巨大价值，改变了毕非德的投资思维，不如说科技与消费界线愈来愈模糊，令毕非德对过去自称不懂的科技行业有了新的理解，从而有选择性地把科技股纳入「不熟不买」名单。

这种转变（或顿悟）到底始于何时，只有股神自己方能回答，惟通过IBM和苹果两役的得与失，毕非德对这个他昔日坚拒沾手的板块必能愈摸愈透，投资取态日趋积极，并凭其影响力改变无数价值投资者对科技股的固有观念。

与上世纪末科网泡沫不同，今天在业内大放异彩的科技公司非但有钱赚，而且赚个盘满钵满。放眼股海，全球市值最高五家企业全都来自科技领域，依次为苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊和Facebook，此五巨企上季度纯利合共二百五十余亿美元。

那只是三个月的利润，科技龙头赚钱能力之强可想而知。换句话说，在巴郡年会上获股神点名评价的龙头科企，估值皆立足于强劲盈利基础之上；即使不断投资新业务因而拉低盈利的亚马逊，其独特且极具杀伤力的商业模式已彻底颠覆了零售业，公司创办人贝索斯（Jeff Bezos）更成为股神口中的「当世最杰出企业家」。

从这个层面着眼，毕非德的「价值本色」其实半分不改。今天的科技巨头不仅赚得多，且在各自称霸的市场享有超高占有率。试举二例，美国所有网上消费中，多达半数流入亚马逊口袋；去年美国的网上广告收益几乎全数由谷歌与Facebook两家公司瓜分。

毕非德选股向来讲究企业是否拥有所谓的「护城河」（moat），市场竞争愈少，愈合股神心意。由上述数字可见，当今的科技巨无霸大都享有毕非德极度重视的市场垄断地位。以此而论，股神染指科技板块，不一定是后知后觉或刻意改变投资思维以迎合潮流，反而是科技行业过去十多年的发展方向跟毕非德为投资定下的标准和法则不谋而合。

值得一提的是，股神去年大手买入美国多家航空公司的股票，打破他早年说过永不涉足这个行业的「誓言」。与科技股一样，毕非德对航空业改观，非因他在一直坚持的投资原则上有所动摇，而是业界经历多年并购整合，「四大」今天合共稳占八成市场！

新一期《经济学人》封面大字标题：〈世上最有价值的资源〉（The world 's most valuable resource），在该刊眼中，今天数据（data）的价值等同于一世纪前的石油。以港人听起来较具亲切感的话来形容这种资源，就是「得数据者得天下」。

此文所以值得注意，不在提醒读者今时今日谁在掌控着世界经济的命脉，而是从业务中取得大量数据的科技龙头，非但对消费者喜好了如指掌，新创企业的一举一动同样尽在众巨头监察之下。Facebook于二○一四年豪掷二百二十亿美元买起当时只有五十多名员工且没有任何收入的通讯程式WhatsApp，便是科技巨企从数据中洞悉潜在威胁，先下手为强，以银弹消除潜在竞争的显例。

从反垄断监管机构的角度出发，今天再以规模（size）等准则判断并购是否妨碍竞争已不合时宜，必须认清数据本身就是扼杀竞争最有效的武器，有必要为把关工作注入新思维。在数据就是一切的年代，要与时并进的岂止投资者？ （完）