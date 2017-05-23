香港《经济日报》：裁员不足翻身 国泰须重新定位

（5月23日社评）

国泰航空(0293.HK)去年亏损5.75亿元，为减省成本，昨宣布分阶段裁员600人。裁员不能解决航空业结构性问题，国泰须重新定位，并重建品牌挽住港人人心，才能打翻身战。

劳工界批评国泰今次大裁员不公道，因公司亏损源自燃油对冲蚀近85亿元，员工却沦代罪羊。燃油对冲本为降低能源价格波动对成本的影响，但国泰近年来在对冲上都严重出错，终致业绩亏损。然而，国泰面对的不止燃油对冲失误，更因回应国际大气候与市场形势不力，单靠裁员无法脱困。

首先，2008年金融海啸不止冲击全球金融业，还改变了投行和基金经理的文化，公干时不能再乘搭商务客位，各大企业也有相应的减省成本措施，令到国泰和其他航空公司的商务客大减，影响公司盈利。

国泰为减省成本，除了裁员外，还多方面压低成本如削减航班上小吃和资源，令服务质素每况愈下。向以质素见称的国泰，去年在全球最佳航空公司排行榜再下跌一位至第4。服务质素下降，但机票价钱却比同业贵，令国泰优质品牌下滑，严重影响到国泰的竞争力。

何况航空业竞争愈益激烈，国泰在长途和短途机都遭多方夹击。长途机方面，过往内地客会到本港转机前往欧美，但随着内地三大航空公司近年开辟多条直飞美欧航线，再毋须来港转机，令连接内地与美欧的黄金航线阴乾。国泰还要面对中东三大航空公司的竞争，她们机龄新、服务质素高、票价又相对便宜，愈来愈多港人飞欧洲时选搭这三间公司航机。

至于短途机则受廉航冲击。不少传统航空公司受廉航威胁，都会另组廉航，如德国汉莎成立德国之翼，澳洲航空成立捷星，新加坡航空也成立酷航和虎航，来争夺低端客户。国泰却落后于国际大形势，既没有也无意搞廉航，经济舱客源遂不断流失。

国泰四面楚歌，须为公司重新定位，一方面研究是否应赶上形势办廉航，但更重要是如何提升服务质素，重新建品牌，尤其要抢回本港乘客的人心，否则商务客亦继续流失，国泰便无法止血。

所以裁员节流只是第一步，未来国泰要巩固军心，再明确定位止血、开源，只有重获港人支持，重新以乘坐国泰为首选，国泰才有望翻身。