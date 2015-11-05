《信报》：央行轮流愚弄市场 美国退市口不对心

（11月5日社评）

世界经济大国的中央银行所发表的一言一语一字一句都举足轻重，随时可以令金融市场翻云覆雨。例如美国联储局每次会议后的声明均被抽丝剥茧解读，而全球第二大经济体中国旗下人民银行的讯息动静，必然被＂金睛火眼＂关切。人民银行网页于周二刊出行长周小川撰写的署名文章，其中结结实实提到内地今年要推出＂深港通＂，这是7月股灾后首次有财金高官明确讲出＂深港通＂今年内会启动，触觉敏锐的投资者当然不放过趁势捞一转的机会，港交所股价昨天甫开市便应声急涨18元，恒生指数大升逾770点，一副皆大欢喜格局。

可是＂欢乐的时光过得特别快＂，中午12时许，人行在该篇题为《全面学习和践行＂三严三实＂，谱写金融改革发展事业新篇章》的文中添加注脚，指文章是摘录自周小川于5月27日在专题教育党课上的讲话，股市升幅骤然收窄，受＂深港通＂三个字刺激而高位追货的投资者，就地栽倒。堂堂人民银行，也＂儿戏＂若此，令人无奈、无言。

在地球另一方的美国中央银行，到底何时正式结束零利率环境，亦令人长期不安，联储局所倚重的＂前瞻指引＂又毫无指导性，致经常任由市场乱猜。虽说根本不存在完美的退市，但联储局前主席贝南奇在2014年任期届满前的几次议息会议，曾深入讨论过后量宽时代的退市路线图，步骤是，当持有的机构债及国债期满赎回，便停止用本金再投资；之后才上调联邦基金利率；最后是缩减联储局的资产负债表，沽出持有的债券，就过去五年三轮QE买下的三万多亿美元机构债及国债将如何减磅总算有个安排。可是，现任主席耶伦并没有依循原来的规划，改为第一步先加息，债券资产到期后本金会继续投资于新债，至于缩减资产负债表，只字未提。

加息时机的争拗旷日持久、摇摆不定，反映联储局高估了＂前瞻指引＂在关键时刻的作用。议息声明的措辞从＂一段长时间维持低息＂，到后来改为＂对加息保持耐性＂，再拖到上星期终于讲明＂在十二月决定是否加息＂。观乎各个时期的市场反应，前瞻指引成为拖延加息决定最有用最得体的藉口，＂不做决定＂是最容易的选择，反正投资者对推迟加息很受落。

联储局内部对打破零息局面意见之分歧，已不是主席耶伦一个人可以驾驭，即使前瞻指引措辞再明确，只要鹰鸽两派官员在公开场合＂各抒己见＂，前瞻指引顿变成一纸空文，既然全无约束力，又怎能得到市场信任！而且，不要以为只须拍板启动加息，一切问题便迎刃而解，往后还要拿捏何时再加？每次加多少？加至什么水平谓之到顶？争论将没完没了，可以预见，市场要继续面对鹰鸽之间你一言我一语的恹闷对白，及承受突如其来的市场震荡。

这场缩减资产负债表的争拗极有可能很快杀到，资料显示，在2016年将有2,100多亿美元的债券到期，2018年到期的更达8,000亿美元。最简单的做法自然是停止用收回的本金再投资，让债券到期后自动消减。然而现实不会这么简单，当失去了联储局这个超级大买家，债券息率肯定抽升，形同加息收紧银根，对机构债尤其是按揭抵押债券的影响更大，恐会推高按揭利率，对楼市构成双重打击。

面临退市的关键时刻，联储局内部口不对心表露无遗，按照9月公布的经济预测，明明大部分官员认同今年适合加息，＂点阵图＂更显示大部分官员认同上调1/8厘或更多，现时加与不加的两派竟又壁垒分明，前瞻指引岂不是在愚弄市场。从加息到缩减资产负债表，再到真正完成退市，保守估计要花上五至七年甚至更久，上山容易落山难，金融市场应有心理准备长时间受煎熬。（完）