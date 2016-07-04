香港《经济日报》：松银根撑经济 中央要解两难题

（7月4日社评）

市场对中央松货币预期再升，皆因内地下半年经济增速滑出6.5%底线的风险正升，PMI数据反映经济内忧外患日增。到底中央续忍痛改革，抑或先松银根止痛，势陷两难。

被视为国家主席习近平财经智囊的中财办主任刘鹤最近到地方调研，为经济形势摸底。外界关注此是否意味中央对经济忧心日增，或会再松货币，如降准以至减息救经济。惟此尚难预料，但可肯定的是，下半年内地经济的挑战，恐高于上半年。

内地首季经济增长得以保持在6.7%，主因之一是3月经济出现「小阳春」。惟进入第二季度，多项经济数据再走弱，无论工业生产、外贸出口、内需消费，自4月起又开始转弱，今年第二季经济增长能否企稳在6.7%，还是进一步减速，恐难乐观。

更惹人忧心的是，在经济动力持续减弱下，下半年内地经济会否考验中央设定的6.5%经济增速底线。上周五刚公布的上月内地采购经理指数（PMI）看，内地经济内忧外患确正增加。内忧是就业压力正趋升。制造业PMI的从业人员指数跌至47.9%，反映制造业招聘持续收缩，中央虽盼服务业向好可助整体就业市场平稳，惟同期非制造业PMI的从业人员指数，收缩亦加剧。随着大学、中学毕业生投入职场，加快淘汰落后产能亦难免令工人下岗，下半年就业压力若加剧，恐不利内需。

至于外忧方面，上月制造业PMI新定单指数回落，其中新出口定单指数仅49.6%，跌穿盛衰分界线。今年环球经济本已疲乏难兴，英国上月底公投脱欧爆出黑天鹅后，下半年全球经济阴霾更浓厚，需求恐更弱。若如此，下半年内地外贸困境势不断加剧，内地企业招聘、投资若更手紧，将令经济雪上添霜。

虽然中央「权威人士」强调，当前必须忍痛力推去产能、去库存、去杠杆等供给侧改革，不会大水漫灌，走松货币、加杠杆救经济的旧路。惟下半年内地经济倘续减速，甚至试穿6.5%底线，除将严重冲击市场信心，难营造有利改革的稳定环境，更深远影响是外界恐质疑中央对经济、改革的驾驭能力，中央日后再推经济政策，只怕事倍功半。

中央能否在稳经济与力推供给侧改革的两难之间，谋求更佳平衡；货币政策能否因时制宜，应放则放，将是下半年中央必须面对的头痛难题。