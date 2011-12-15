中国经济工作会议昨结束,为明年经济定调为稳中求进.有市场人士对会议内容无新意失望,惟外界不能再以旧想法去看中国新思维, 中国已改变扩基建、大增银行贷款等旧方式谷经济,改用发展新兴产业、农业和减税等措施. 中国经济工作会议昨订出明年经济目标,以稳中求进作基调.中国要以稳为主,是担心当前已见顶回落的通胀,明年或会反覆,故须继续遏通胀,更要遏楼价.但当前内需不振,外需又因欧美经济持续衰落而乏力,经济若不求进,保稳亦难,因此在稳字当头下须求进.中国此前扩基建、谷银行贷款措施,造成多个行业产能过剩、高通胀和高楼价等後遗症.因担心後遗症重临,中国明年要改扶持经济手段,以中间偏松的稳健货币政策及积极财政政策谷经济,令经济既有短期抗逆,更有长期可持续增长的动力. 其一,力促战略性新兴产业、农业发展.中国重点催谷节能环保、高端装备制造和新一代信息技术等新兴产业发展,不单为经济发展引入新引擎,亦能抢占新一轮经济和科技发展的制高点,强化中国核心竞争力.其二,增加民众收入谷消费,推动内需发展.中国将大力增加财政支出,减低中低收入者税负,并加大民生福利措施,减少民众负担,增加中低收入者收入,从而改善民生. 因此,本地投资者要明白中国仍要力保经济有平稳较快增长,只是手段大改,受惠的是战略新兴产业、农业,以及与民生相关福利措施,并要增加人民收入以谷内需,藉此抗衡明年外围经济的不稳定,以及建立长期经济发展引擎.投资者明乎此,便可知中国经济发展的新焦点何在.