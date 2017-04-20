香港《经济日报》：趁经济好反腐 整顿内地金融

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
（4月20日社评）
内地掀起金融整顿，随火头烧到民生银行（01988），金融反腐也正式进入深水区，对中港股市难免造成震荡；但现时经济数据好，当局及早拆弹，可减风险，更可提升对实体经济支持。
自习近平上台后，启动金融反腐，近4年来有逾60名金融相关高层和官员被查，随着刘士余今年2月出任证监会主席，扬言要打大鳄，郭树清3月出掌银监会主席后，连续出台7份监管文件，要整顿银行业。
4月9日，保监会主席项俊波落马，成为首位在任被查的「一行三会」一把手，正式揭开新一轮金融反腐序幕，之后银监会主席助理杨家才及妻儿被查。近日，民营民生银行接连出事，原副行长赵品璋落马，都显示金融界的腐败已令金融市场一片混乱，保险非法投资，银行不按本子放贷，股市大鳄明目张胆地造市，还有更多官商勾结，利益输送，官员太太横行，威胁到国家金融安全。
连续多名金融高管落马，随着赵品璋被带走调查，由于他跟官员太太关系密切，令金融反腐进入深水区，内地金融业全面加强监管，导致上海股市连跌4天，内银股更是重灾区。
本周初，出事的民生银行北京支行女行长张颖，年仅35岁，涉嫌用私刻银行公章，即俗称的「萝卜章」在客户的商业票据上盖章，及销售「飞单」，不断将票据在银行炒卖贴现，竟能诈骗高达30亿元人民币。区区一个张颖已如此，可想而知极可能只是冰山一角，故中央有必要加强银行监管，防止类似伪造银行公章诈骗和票据造假，令金融能起支持实体经济的任务。假如这30亿元是借给有实力的中小企，对实体经济可起多少动力？
金融业贪腐由来已久，原因是监管不规范，制度未完善，更是厚利所在，连总理李克强也怒斥「个别监管人员监守自盗，与金融大鳄内外勾结」。
现在习近平雷厉反贪，正好今年首季经济数据出奇理想，经济增长比去年同期上升6.9%，高于中央所订全年6.5%目标，可承受得起反腐的震荡，令中央有更大空间打贪，正好趁此时机拆除积压已久的金融贪腐炸弹。
内地厉行金融反腐，A股连日下挫，港股亦难免受拖累，震荡还将陆续有来。惟若能把金融重疾整治过来，令其作为经济心脏的功能有效运作，则绝对划算。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。