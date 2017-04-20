香港《经济日报》：趁经济好反腐 整顿内地金融

（4月20日社评）

内地掀起金融整顿，随火头烧到民生银行（01988），金融反腐也正式进入深水区，对中港股市难免造成震荡；但现时经济数据好，当局及早拆弹，可减风险，更可提升对实体经济支持。

自习近平上台后，启动金融反腐，近4年来有逾60名金融相关高层和官员被查，随着刘士余今年2月出任证监会主席，扬言要打大鳄，郭树清3月出掌银监会主席后，连续出台7份监管文件，要整顿银行业。

4月9日，保监会主席项俊波落马，成为首位在任被查的「一行三会」一把手，正式揭开新一轮金融反腐序幕，之后银监会主席助理杨家才及妻儿被查。近日，民营民生银行接连出事，原副行长赵品璋落马，都显示金融界的腐败已令金融市场一片混乱，保险非法投资，银行不按本子放贷，股市大鳄明目张胆地造市，还有更多官商勾结，利益输送，官员太太横行，威胁到国家金融安全。

连续多名金融高管落马，随着赵品璋被带走调查，由于他跟官员太太关系密切，令金融反腐进入深水区，内地金融业全面加强监管，导致上海股市连跌4天，内银股更是重灾区。

本周初，出事的民生银行北京支行女行长张颖，年仅35岁，涉嫌用私刻银行公章，即俗称的「萝卜章」在客户的商业票据上盖章，及销售「飞单」，不断将票据在银行炒卖贴现，竟能诈骗高达30亿元人民币。区区一个张颖已如此，可想而知极可能只是冰山一角，故中央有必要加强银行监管，防止类似伪造银行公章诈骗和票据造假，令金融能起支持实体经济的任务。假如这30亿元是借给有实力的中小企，对实体经济可起多少动力？

金融业贪腐由来已久，原因是监管不规范，制度未完善，更是厚利所在，连总理李克强也怒斥「个别监管人员监守自盗，与金融大鳄内外勾结」。

现在习近平雷厉反贪，正好今年首季经济数据出奇理想，经济增长比去年同期上升6.9%，高于中央所订全年6.5%目标，可承受得起反腐的震荡，令中央有更大空间打贪，正好趁此时机拆除积压已久的金融贪腐炸弹。

内地厉行金融反腐，A股连日下挫，港股亦难免受拖累，震荡还将陆续有来。惟若能把金融重疾整治过来，令其作为经济心脏的功能有效运作，则绝对划算。（完）